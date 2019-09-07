Fitne fesada fırsat vermeyin
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan önceki gün mesaisini AK Parti Genel Merkezi’nde yaptı.
Kabine üyeleri ile tek tek görüşüp bilgi alan Erdoğan, il başkanları toplantısında yeni parti oluşumuna işaret ederek, “Fitne fesada fırsat vermeyin, dikkatli olun. Biz kendi işimize bakacağız” dedi. Erdoğan, teşkilata “Kongre sürecinde ahlaki zafiyeti varsa, yolsuzluk anlamında adı çıkmışsa, insanlarla iletişimi iyi değilse yol yürümemiz mümkün değil. Sadece talep edenler değil bizim de talep edeceklerimiz olacak” uyarısını da yaptı. Toplantıda ayrıca bir il başkanının, vatandaşların hastanelerdeki yığılmalarla ilgili tepki gösterip, “Demirel dönemini bile arattırdınız” sözlerini aktardı.
Erdoğan’ın ise, “Sen de cevap veremedin mi?” yanıtını verdiği öğrenildi.
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