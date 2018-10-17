Fıtık nedir? Bel fıtığı neden olur?
Günlük hayatı ciddi ortan etkileyen bir sağlık problemli olan fıtık, toplumun büyük bir kısmında görülmektedir. En sık kasık fıtıkları olmak üzere daha az sıklıkta göbek fıtığı, bölge fıtığı veya çok nadir görülen yan ve arka karın duvarı fıtıkları olabilir. Peki, fıtık tam olarak nedir? Bel fıtığı neden olur?
Fıtık, iç organlardan birinin bir parçasının, çoğunlukla da bağırsağın bir bölümünün, bulunduğu boşluğun çeperlerinde doğal olarak bulunan ya da sonradan olma bir delikten dışarı taşarak deri altında bir şişkinlik oluşturması olarak tanımlanmaktadır. Farklı bölgelerde ortaya çıkabilen fıtığın oluş mekanizmasında doğuştan veya sonradan oluşan faktörler etkilidir.
BEL FITIĞI NEDEN OLUR?
Aşırı kilo bel fıtığının ana nedenlerinden biri olabilmektedir. Vücudumuzun ağırlığını omurgamız taşır. Omurganın esnekliğini sağlayan disklerin kilo nedeniyle aşırı baskıya maruz kalması, deforme olmasına neden olur. Normal şeklini kaybederek dışarıya doğru kabaran, fıtıklaşan disk, baskı yaptığı sinirin fonksiyonlarını etkileyerek yapısını bozar.
Vücudun yükünü alan şey sadece omurgamız değildir. Omurga boyunca uzanan tüm boyun, sırt ve bel kasları, karın kaslarının görevini yerine getirebilmesi için çok önemlidir. Hareketlerin kısıtlı olması gibi durumlarda kaslar yeterince güç kazanmadığı için vücut ağırlığı da omurganın üzerine ek yük getirir. Bu yük, disklerin üzerine binerek fıtık oluşumunu tetikler.
Bel fıtığına neden olan bir diğer durum tütün ürünlerinin tüketimidir. Sigaranın disk dejenerasyonlarını artırdığı, iyileşmeyi yavaşlattığı birçok yayında bildirilmektedir.
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