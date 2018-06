Fişleme çizelgesi deşifre edildi! "Gassalın elindeki meyyit"

FETÖ/PDY'nin "Batı Karadeniz emniyet yapılanması"na ilişkin Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan veri inceleme raporları mahkemeye teslim edildi. Raporlar, aralarında "emniyet imamları"nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amirler, komiserler ve polis memurlarının bulunduğu 57'si tutuklu 70 sanığa dağıtıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ile yapılan çalışmalar doğrultusunda hazırlanan raporda, örgütün, emniyet teşkilatı personelini çeşitli kod ve sınıflarla kayıt altına aldığı "fişleme" belgeleri yer aldı. Raporda, örgüt mensubunun bağlılık derecesi, katıldığı örgütsel toplantı sayısı, örgüt evinde kalma durumu ve verdiği himmet miktarının belirlendiği vurgulanarak, "Örgütten zaman içinde ayrılmış eski üyenin örgüte bakışı, geri dönme potansiyeli, varsa katıldığı toplantı sayısı ve verdiği himmet miktarı ile mensup değilse örgüte bakış açısı, sosyal hayattaki tavrı ve yaşam tarzı, mensup olsun olmasın bazı personelin özel ve meslek hayatına ilişkin kişi özelinde hazırlanmış açıklamaların yer aldığı, örgüt perspektifiyle çeşitli sistematik kodlar verildiği tespit edilmiştir." denildi.



Emniyet teşkilatını 80 kategoriye ayırmışlar



FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatını "tüm liste", "güncel liste" ve "tüm emekli" şeklinde tablolara ayırarak sınıflandırdığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Emniyet teşkilatı personelinin adının karşısındaki haneye kodlar yazılmıştır. Amir/memur sınıfı personeli ayırarak, 'A4, A5, B4, B5, SAY, EA, AD ve F' gibi harf ve rakam kodlarıyla yaklaşık 80 kategoride 'örgüte üye olan/olmayan', 'yakın/uzak' ve 'zarar verebilecek' şeklinde tek tek kayıt altına alındığı görülmüştür. Örgüt üyesi olan emniyet personelinin bağlı olduğu 'öğretmen, vekil, zümre başkanı' olarak nitelendirilen yöneticilerin bilgileri, 'kurs taksiti, ofis, etüt' adı altında örgüte aktarılan paralar, örgüt içi faaliyetler' ve benzeri detaylar belirlenmiştir. Bu fişleme listelerinde, emniyet teşkilatı personeliyle ilgili sicil, isim, vatandaşlık numarası, adres, telefon, eş-çocuk ismi ile özel notlar gibi kişisel bilgiler yer almaktadır."



Örgütün, "tüm liste" adı altında tüm EGM personelinin olduğu ifade edilen raporda, "güncel liste"de polis memuru rütbesindeki güncel personelin, "tüm emekli" olarak belirtilen grupta emekli edilen rütbeli personelin olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca örgütün, polis memurları için "güncel liste" verisinin güncel ve daha detaylı olduğu, "DERECE 1 ve DERECE 2"nin tüm personel, "NHY"nin emekli, "ALAN" kodunun ise güncel listede bulunan personele verilen kodlar olduğu belirtildi.



"İnsanları hayat tarzlarına göre bölmüşler"



Raporda, örgüt içerisinde yer almayan emniyet personelinin fişlenmesine ilişkin ise şu detaylar paylaşıldı:



"FETÖ/PDY, emniyet teşkilatında örgütün fişlediği kişilerin karşısına '0' kodunu hakkında bilgi olmayan, '?' kodunu ise hakkında kanaat yazılmamış EGM personeli olarak fişlemiş. 'AD' kodu, emniyet içindeki FETÖ yapılanmasının etki alanı dışındaki kişiler, 'AD_GA' kodu, etki alanı dışındaki kişilerden gammazlama yapan, aleyhte çalışanlar için kullanılmış. 'DA' kodu, daha önce örgüt derslerine gelip gitmiş olanlardan küsüp ayrılarak örgüt aleyhinde çalışan, zarar vermek için konuşan kişiler', 'DP' kodu, örgüt derslerine gelip gitmiş olanlardan küsüp ayrılarak örgüte ters bakan ancak eylemsiz olan kişiler' için kullanılmış."



Farklı hayat görüşünden olan, işini iyi takip eden ve hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile ilgisi olmayan kişilere "E" kodunun kullanıldığı bildirilen raporda, "Örgüt mensubu olmayan Alevilere 'EBL', dünya hayatıyla haşır neşir olanlara 'EDL, ED', örgüt mensuplarını bilip onları amirlerine ifşa eden, gammazlama yapan, aleyhte çalışanlara 'GA' şeklinde kod vererek fişlediği anlaşılmıştır." denildi.



Raporda, emniyet teşkilatı personelinin içerisinde hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile bağlantısı olmamış, farklı hayat görüşünden olan, örgüt tarafından zararlı görülen ve örgüte zarar verebileceği düşünülen kişilerin ise "F, F1, F2, F3, F4, F5 ve F6" şeklinde kodlandığı, örgüte zararı dokunabilecek kişilerin "Zararlı, ZRR" olarak fişlendiği anlatıldı.



Örgüt bağlılarına "Gassalın elindeki meyyit" benzetmesi



Örgüt içerisinde yer alan ve 17-25 Aralık sürecinden etkilenen kişilerin kayıtlarına ilişkin detaylar paylaşılan raporda, "Örgüt mensubu olup, 'gassalın elindeki meyyit' olarak ifade edilen, zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini FETÖ'ye teslim etmiş, yöneticilik vasfı, grubu olanların yanı sıra sohbet hocalığı yapan polis memurları, 'SAYA' ve 'SAYV'; 17-25 Aralık sürecinden etkilenen FETÖ mensupları ise 'SC', 'SCA', 'SCB', 'SCC', 'SCD' olarak, süreçten sonra gammazcı ve kazanılması zor olanları 'SCD GA', süreçten önce örgüt mensubu olanları ise 'SCDA', 'SCE', 'SCP', 'SDA', 'SDC', 'SDE', 'SDP', 'SGA' olarak fişledikleri görülmüştür." ifadesi kullanıldı.



Raporda, örgütün, 17-25 Aralık sürecinin ardından ayrılanları ise "SSAY", SSAYA ve SSAYV" olarak kayıt altına aldığı, FETÖ içerisinde olup "örgüt benim örgütüm" diyen ancak "himmet verme, kampa kalma, her çağrıldığında gelme, sigara içme, karşı cinsle ilişkiler ve namaz" konularında zaaf gösteren kişilere "EA", 17-25 Aralık sürecinden etkilenen sınıf personelini ise "SEA" olarak fişlediklerinin görüldüğü kaydedildi.

