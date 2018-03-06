Fırtınanın salladığı kulübedeki özel güvenliğin zor anları

Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde iki gün önce etkili olan şiddetli fırtına sırasında ismi öğrenilemeyen bir sitenin özel güvenlik görevlisi, zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle sallanan kulübede bulunan özel güvenlik, bir süre içeride korunmaya çalıştı. Ancak kulübenin fırtınaya daha fazla dayanamayacağını düşünen özel güvenlik, kendisini pencereden dışarı attı.

Güvenlik görevlisi, devrilmesin diye eliyle kulübeyi tutmaya çalışırken, o anlar saniye saniye bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.