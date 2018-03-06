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    Fırtınanın salladığı kulübedeki özel güvenliğin zor anları

    Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA (DHA)
    06.03.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:

    ANKARA’da bir özel güvenlik görevlisinin şiddetli rüzgar nedeniyle sallanan kulübenin penceresinden kendisini dışarı attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi’nde iki gün önce etkili olan şiddetli fırtına sırasında ismi öğrenilemeyen bir sitenin özel güvenlik görevlisi, zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle sallanan kulübede bulunan özel güvenlik, bir süre içeride korunmaya çalıştı. Ancak kulübenin fırtınaya daha fazla dayanamayacağını düşünen özel güvenlik, kendisini pencereden dışarı attı.

    Fırtınanın salladığı kulübedeki özel güvenliğin zor anlarıGüvenlik görevlisi, devrilmesin diye eliyle kulübeyi tutmaya çalışırken, o anlar saniye saniye bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Fırtınanın salladığı kulübedeki özel güvenliğin zor anları

     

    Etiketler: Ankara , rüzgar , fırtına , son dakika
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