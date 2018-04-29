Fırtınalı geçen bir hayattı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek (75) dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde 15 gündür tedavi gören Örnek, 3 gün önce durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Dün sabah hayatını kaybetmesinin ardından aile yakınları da hastaneden ayrıldı. Oğlu Tolga Örnek babasının hastalığına dair bir açıklama yapmayacağını söyleyerek, cenaze töreninin bugün ikindi namazının ardından Levent Camisi’nde yapılacağını belirtti. Örnek’in oğlu Burak Örnek (43) de ocak ayında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiş ve İstanbul Levent Camisi’nden son yolculuğuna uğurlanmıştı.

‘ÇİMARİVA MEVKİLERİNE’

Özden Örnek’in ölümü üzerine emekli Koramiral Atilla Kezek, bir internet sitesinde yayınlanan veda yazısında “Şimdi önemli olan, içinden yetiştiği ve 48 yıl üniformasını giyerek unutulmaz hizmetler yaptığı Deniz Kuvvetleri ve silah arkadaşlarının onu nasıl uğurlayacağı. Haydi Cumhuriyet donanmasının evlatları, ‘Çimariva mevkilerine...’ (Çimariva; personelin gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yan yana dizilmesi.)





Özden Örnek, üç ay önce 43 yaşında hayatını kaybeden oğlu Burak Örnek’in cenaze töreninde kameralara yansımıştı.

BALYOZ DAVASINDA 41 AY HAPİS YATTI

ÖZDEN Örnek bir dönem ‘günlük’ iddialarıyla gündem olmuştu. Nokta dergisinin 29 Mart 2007 tarihli sayısında ‘Darbe Günlükleri’ yayımlamıştı. Oramiral Özden Örnek’in tuttuğu iddia edilen günlüklerde ‘Ayışığı’ ve ‘Sarıkız’ darbe planları anlatılmıştı. Günlüklerde bazı orgenerallerin 2004’te askeri darbe gerçekleştirmeyi düşünüp hazırlık yaptığı ancak sonradan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün bu darbe teşebbüslerini engellediği iddiası yer almıştı. Emekli Oramiral Özden Örnek, darbe günlükleri nedeniyle soruşturma geçirmişti. 22 Şubat 2010’da ‘Balyoz Darbe Planı’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Özden, kapatılan özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Eylül 2012’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ‘darbeye eksik teşebbüs’ gerekçesiyle verilen ceza, ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından tahliye edilen Örnek, bu dava kapsamında 41 ay cezaevinde kalmıştı. Yüksek Mahkeme’nin yeniden yargılama kararı sonrası Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Örnek hakkında beraat kararı vermişti.

KİMDİR

20. Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Özden Örnek, 1943’te İzmit’te doğdu. 1957’de Deniz Lisesi’ne girdi. 1964’te Deniz Harp Okulu’nu bitirerek donanmaya katıldı. 1967’de ABD’de başladığı işletme dalında lisansüstü öğrenimini 1969’da tamamladı. 1975’te Deniz Harp Akademisi’ni bitirdi. 1980’de Adatepe Muhribi Komutanlığı görevine getirildi. 1982’de ABD Deniz Komuta Koleji’nden mezun oldu. Aynı yıl albay rütbesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Şube Müdürlüğü’ne atandı. Washington Deniz Ataşesi, I’inci Hücumbot Filotillası Komodoru ve II’inci Muhrip Filotillası Komodoru olarak çalıştı. 30 Ağustos 1988’de tuğamiralliğe, 1992’de tümamiralliğe terfi etti.

30 Ağustos 1996’da koramiralliğe yükseldi. 1999’da Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevine atandı. 2001’de oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı’na getirildi. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005’te emekli oldu.

Özden Örnek Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Brezilya Deniz Kuvvetleri Liyakat Nişanı ve Pakistan Nişanı İmtiyaz Madalyası sahibiydi.