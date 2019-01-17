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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADIYAMAN (İHA)
17.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Fırtınada uçan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

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Fırtınada uçan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti

Fırtına nedeniyle koparak ağaçta asılı kalan dev Türk Bayrağı için itfaiye, polis ve özel güvenlik seferber oldu.

Adıyaman’da etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın kopardığı dev Türk Bayrağı ekipleri seferber etti. Ağaçta kalan bayrağı polis, itfaiye ve özel güvenlik görevlileri indirdi.

Adıyaman’da gece başlayan ve saatteki hızı 27 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü bahçesinde bulunan 30 metrekarelik dev Türk Bayrağının halatı şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle koptu. Dev Türk Bayrağı rüzgarın etkisiyle OSB Yolunun karşısında bulunan ağacın üzerine uçtu.

Bayrağın yerinden kopması üzerine Türkiye Petrollerinde çalışan güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın uçurduğu Türk Bayrağını yere düşmeden indirmek için ekipler adeta seferber oldu.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri araç merdiveni yardımıyla ağacın üzerindeki Türk Bayrağını toplayarak indirdi.

Fırtınada uçan dev Türk bayrağı ekipleri seferber etti


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