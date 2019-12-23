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Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA (DHA)
23.12.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu

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Fırtınada düğün salonunun çatısı uçtu

Konya'da şiddetli rüzgar etkili olurken, Selçuklu ilçesinde düğün salonunun çatısı uçtu. Çatının uçan bölümü, belediye otobüslerinin park noktasındaki binaya çarptı.

Kentte bu sabah başlayan rüzgarın hızı, gün içinde saatte 72 kilometreye kadar ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçların dalları kırıldı.

Selçuklu'ya bağlı Yazır Mahallesi'ndeki Gülvatan Sokak'ta bulunan 2 katlı düğün salonunun çatısının bir kısmı, fırtınada uçtu. Çatının uçan bölümü, belediye otobüslerinin park noktasındaki binaya çarptı. Olayda yaralanan olmadı.

Meteoroloji verilerine göre, şiddetli rüzgar, kentte gün boyu etkili olacak.

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