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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA/İHA
27.08.2018 - 19:22, Son Güncelleme:

Fırtına ve sağanak vurdu

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Fırtına ve sağanak vurdu

Eskişehir'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı.

Kentteki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Su baskınıyla karşı karşıya kalanlar, imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.

Fırtına ve sağanak vurdu

Fırtına ile şiddetini arttıran yağmur ile çatılarda bulunan plastik plakalar uçarken çevredekiler büyük panik yaşadı. Çatılardaki cisimler fırtınanın etkisiyle düşerken herhangi birine bir şey olmaması yüreklere su serpti. Fırtına sebebiyle iş yerlerinin önünde bulunan tabelalar ise devrildi, balkonda eşyaları olan Eskişehirliler ise eşyalarına ve çevreye herhangi bir zarar gelmesine karşı önlemler aldı. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç da elektrik tellerinin üzerine devrildi.

Fırtına ve sağanak vurdu

Kent merkezindeki bazı caddelerde ağaçların dalları ve evlerin camları sağanak ve rüzgar nedeniyle kırıldı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir merkez ve çevre ilçelerinde akşam beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirilmişti.

Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenmişti. 

Eskişehir fırtınaya teslim Eskişehir'de aniden bastıran yağmur ve fırtına Eskişehirlilere zor anlar yaşattı.
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