Fırtına ve sağanak vurdu
Eskişehir'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar, yakınlarındaki iş yerlerine sığındı.
Kentteki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Su baskınıyla karşı karşıya kalanlar, imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etti.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açtı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.
Polis ekipleri, trafik düzeninin sağlanması için çalışma yaptı.
Fırtına ile şiddetini arttıran yağmur ile çatılarda bulunan plastik plakalar uçarken çevredekiler büyük panik yaşadı. Çatılardaki cisimler fırtınanın etkisiyle düşerken herhangi birine bir şey olmaması yüreklere su serpti. Fırtına sebebiyle iş yerlerinin önünde bulunan tabelalar ise devrildi, balkonda eşyaları olan Eskişehirliler ise eşyalarına ve çevreye herhangi bir zarar gelmesine karşı önlemler aldı. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç da elektrik tellerinin üzerine devrildi.
Kent merkezindeki bazı caddelerde ağaçların dalları ve evlerin camları sağanak ve rüzgar nedeniyle kırıldı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir merkez ve çevre ilçelerinde akşam beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirilmişti.
Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenmişti.
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