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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)
14.06.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindi

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Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımlarında sona gelindi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımında sona gelindi. Vadide, 21 kaçak yapının yanı sıra tespit edilen 11 kaçak yapının yıkımına da tebligat işlemlerinin ardından başlanılacağı bildirildi.

Doğu Karadeniz'de 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

11 KAÇAK YAPI DA YIKILACAK

Polis ve jandarma ekiplerince alınan güvenlik önlemleri altında, vadiye gelen iş makineleri 21 kaçak yapının yıkım işlemine başladı. Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapıların yıkımının büyük bölümü tamamlanırken, kaçak olduğu saptanan 11 kaçak yapı hakkında da yıkım kararı alındı. Bölgedeki 11 kaçak yapının, tebligat işlemlerinin ardından yıkılacağı bildirildi.

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