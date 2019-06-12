Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımları sürüyor
Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde Fırtına Vadisi üzerinde yapılan kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaların ikinci gününde, jandarma ekipleri, Fırtına Deresi kenarındaki 2 katlı yapının yıkımı için sabah saatlerde tedbir aldı.
Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan ekipler, iş makinesiyle yıkıma başladı.
Bu arada durumu öğrenerek bölgeye gelen vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Bazı vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Jandarma ve sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı.
Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler ile yapı sahiplerinin vadideki bekleyişi sürüyor.
Bazı vatandaşlar ise yıkım öncesi güvenlik güçlerinden izin alarak, yapıların içerisindeki eşyasını boşalttı.
Jandarma ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için yol kontrolü ve tedbirlerini sürdürüyor.
VALİ: YIKIMLAR KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Rize Valisi Kemal Çeber, Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapının yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Vali Çeber, "Turizm sezonu okulların kapanmasıyla daha da hızlanacak. Bu yüzden çalışmaları kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlıyoruz ki bir an önce yıkımları tamamlayalım. Dün başlanan yapı en büyük yapıydı. O bitince işin yüzde 25’lik bölümü de bitti. Bugün ise 3 yapı daha yıkılıyor. Kısa sürede bu işi tamamlamayı planlıyoruz" dedi.
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