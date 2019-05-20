Fırtına Vadisi'nde gergin anlar

Doğu Karadeniz'de, 'imar barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Öte yandan bölgede yeni kaçak inşaatlar da yükselmeye devam ediyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı.



Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde; dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.



GERGİN BAŞLADI



Dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için ekipler polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında gerginlik sürüyor. Yapılarını yıktırmak istemeyen kaçak yapı sahipleri, vadide bekleyişini sürdürüyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamaların ardından bölge illerin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı. Bölgede, 31 Aralık 2017'den sonra inşa edildikleri için imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların da yıkımının süreceği belirtilmişti.



TEBLİGAT BEKLENİYOR



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'ne inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı için sabah erken saatlerde TOMA ile bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik jandarma ekibi ve iş makinesi görevlileri, bekleyişini sürdürüyor.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki kaçak yapı sahiplerine tebligat göndermesinin ardından yıkım çalışmalarına başlanacağı belirtildi.



İlk yıkım için vadideki Akkaya köyüne gelen ekipler, Kemal Eksilmez'e ait kaçak yapının önünde hazırlıklara başladı. Bu sırada yapı sahiplerinden 10'u, girdikleri binayı terk etmeyerek, beklemeye başladı. Yapı sahipleri, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide yıkımlara karşı çıktıklarını söyledi. Arazi sahiplerinden Kemal Eksilmez, haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"35 sene önceden beri burası 3'üncü derecede sit alanı ilan edilmiş. Yasa gereği 2 sene içinde imar çıkması gerekiyordu. O günden bugüne hiçbir çalışma olmadı. Benim burada 4 dönüm arazim var. Bu arazi içinde ben 500- 700 metrekare inşaat kuramayacak mıyım? 'Turizm bölgesi' diyoruz; insanlar buradan gelip, geçiyor. Yemek yiyecek, yatacak yer bulamıyorlar. Turistler geliyor ama bakıldığında bir altyapı yok. Bir şekilde kendi bütçemiz ile kendi yerimizde inşaat yapmaya çalışıyoruz.



Baştan beri neden imar çalışması yapılmadı? Niye 'Senin burada 4 dönüm arazin varsa gel 300 metre projeni yap' demiyorlar. Bir limit koyulsun. 'Yapmayacaksın' diyorlar, neden yapmayacağım? Devlet tapu vermedi mi bana? Verdiyse neden bana izin vermiyorsun? İnşaatla ilgili bakanlıkta turizm yatırım teşvik belgeleri aldık; ama resmi izin çıkmıyor.



Burada bina yaptık, o günden bugüne 'İmar çıkacak, yapın' dediler ama çıkmadı. Bunu şimdi yıkacağına önceden yaptırmasaydın. Hakkımı savunmak zorundayım, buraya masraf ettik. Yazık, günah değil mi?"



Arazi sahibi Ahmet Yaylacı ise kendilerine tutanağın hükmünün olmadığı belirtilerek, yapılarını yapmalarının söylendiğini anlattı. Yaylacı, "Bu söylendikten sonra yapı kayıt belgemi teslim ettim. Belgeyi bile ben anlamadığım için Özel İdare'de bulunan memurlar doldurdu. Maalesef suçlanan vatandaş oluyor. Memurlar, bize 'Yapın, devlet kiminkini yıktı ki sizinkini de yıkacak?' dediler. Sanki bize bir kumpas düzenlendi. Burada yatırım yapanların kötü niyetle yaptıklarını sanmıyorum" dedi.



KAÇAK YAPI SAHİPLERİNE EK SÜRE VERİLDİ



Rize Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'ndeki kaçak yapı sahiplerine gönderdiği bazı tebligatların, sahiplerine ulaşmaması üzerine, yıkılması planlanan 21 kaçak yapı sahiplerine 15 gün ek süre verildi.



Taahhütlü gönderilen yıkım tebligatlarını alan kaçan yapı sahipleri, 15 gün içerisinde yıkmaması halinde, yıkımların ekiplerce yapılacağı belirtildi. Yıkım için bölgeye gelen ekipler, yoğun güvenlik önlemleri alınan vadiden iş makineleriyle birlikte ayrıldı.



Rize Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek, yıkımlara ilişkin yaptığı açıklamada, hukuki işlemlerin tamamlanmadığından dolayı ekiplerin çekildiğini belirtti. Bebek, "Tebligatla ilgi iadeler olmuş.



Tebligatlar hukuki işlem olarak tamamlanmadığından dolayı yıkım ekibi çekildi. İl özel idare ekipleri bugün itibari ile tebliğ çalışmalarına başlamışlardır. Yıkım işlemi vatandaşlarımıza tebliğ edildikten sonra kendilerinin 15 gün süreleri var. Bu süre içerisinde yıkılmayan yapılar bir hafta içinde ekipler tarafından yıkılacaktır" dedi.



'DEVLETE KİMSE KARŞI GELMEZ'



Yıkım kararına tepki gösteren Cengiz Nizamoğlu, "Bu binayı insanlar ne şartlar altında yaptı. İmar gelmemiş, statü yok. Bunları uygula ondan sonra yıkın. Hiç kimse 'benim binayı yıkamazsın' demiyor. Sadece adaletsizliğin peşinde koşuyoruz. Önce imarı soksunlar, projeyi yapsınlar ondan sonra yıksınlar. Devlete kimse karşı gelmez. Adaletsizlik var. Vatandaş olarak elimizden geleni yapacağız. Temennimiz adaletsizliği görsünler. Artık bizim testimiz, suyumuz taştı. Buna göre bir çare uygulasınlar" diye konuştu.



'YIKIM KARARI 'İDAM' DEMEK'



Kaçak yapı sahibi Hasan Kalay, "Benim de yıkım kararım var. 2017'de binamı yaptım, param yoktu yetiştiremedim. Annemin kefen parasını oraya harcadım. Bu mu adalet. Seçim bitti yıkım kararı başladı. 'Yıkım kararı' demek, idam demek. İdam etsinler bizi yıkmasınlar. Arazimiz burada başka yerimiz yok. Hiçbir vatandaşın suçu yok" diyerek mağduriyetlerin giderilmesini istedi.