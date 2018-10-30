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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) 
30.10.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

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Fırtına Vadisi’nde dere yatağındaki kaçak yapılar için yıkım ihalesi açıldı

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edildiği belirlenen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapılar yıkılacak.

İmar Barışı ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, bu kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı.

9 YAPI YIKILACAK

Vadide, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edilen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım ihalesine rağmen dere yatağındaki bazı inşaatların sürdüğü belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, "Fırtına Vadisi’nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu İmar Barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar, boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak" uyarısında bulunmuştu.

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