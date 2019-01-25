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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
ANTALYA (İHA)
25.01.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Fırtına otoyolda yakaladı... Dehşet anları kamerada

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Antalya’daki 2 kişinin ölümüne neden olan hortum ve fırtınadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. O anlarda otoyolda olan bir aracın içinde çekilen görüntülerde yaşanan korku dehşete düşürdü. Araçtaki kişi “Yoğun rüzgar ve doludan önümüzü göremiyoruz şu anda.. Ağaçlar devrildi, araba kaldı altında, Allah…” dedi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan hortum ve fırtına şehirde korku dolu anlar yaşattı. O anlardan birinde otoyolda araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar etkili fırtınanın etkisiyle yere devrilen ağaçların altında kalmaktan son anda kurtuldular.

METEOROLOJİ’DEN BİR UYARI DA BUGÜN GELDİ

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kıyılarında, gece saatlerinden itibaren Antalya, Denizli ve Isparta'nın güneyindee kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına, Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Yağmur, fırtına, hortum, deprem... Bugüne dikkat, fırtına uyarısı
Son dakika: Yağmur, fırtına, hortum, deprem... Bugüne dikkat, fırtına uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı,Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Sivas ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de gece saatlerinden itibaren Antalya, Denizli ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kemer'de kayıp buse'yi arama çalışmaları devam ediyor
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden itibaren ile genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve şiddetli (21-50 kg/metrekare) yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/metrekare) olması bekleniyor. 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

Bünyamin Sürmeli uyardı: Yarın Antalya’dan İzmir’e kadar fırtına var
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