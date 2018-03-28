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    Fırtına onlarca ağacı kökünden söktü

    İHA
    28.03.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:

    Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr orman içlerinde onlarca ağacın devrilmesine yol açtı.

    Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda etkili olan rüzgar, Tekmezar Ormanları'nda onlarca ağacı kökünden söktü. İlçenin Çambaşı Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam eden fırtına birçok ağacın kırılmasına ve köklerinden sökülmesine neden oldu.

    Fırtına onlarca ağacı kökünden söktü
    Fırtınada en büyük hasarı ilçenin Tekmezar Ormanları görürken, orman içinden ulaşımı sağlayan yol ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı.

    Fırtına onlarca ağacı kökünden söktü
    Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, ilçede büyük bir doğa felaketinin yaşandığını ifade ettiler.
    Fırtına onlarca ağacı kökünden söktü

    Etiketler: NoMobil , Çambaşı Yaylas , Ordu , ağaç , yayla , gündem
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