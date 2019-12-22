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BALIKESİR (İHA)
22.12.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Fırtına Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya başladı

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Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinden itibaren beklenen lodos fırtınası etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Akçay Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde ve Kuzey Ege’de etkili olan lodos fırtınası akşam saatleri itibariyle etkili olmaya başladı. Pazar akşamına kadar etkili olması beklenen fırtınanın 90 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer özellikle sahil bölgelerinde vatandaşların şiddetli rüzgara karşı gerekli önlemleri almasını istediler.

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