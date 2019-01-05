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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fırtına 2’ye seri üretim

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Fırtına 2’ye seri üretim

FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında başarılı bir şekilde kullanılan fırtına obüslerinin yeni donanımlar eklenerek geliştirilen 2’nci sürümü Fırtına 2’nin seri üretimine başlandı.

Bir yıl içinde en az 30 adet Fırtına 2, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Sakarya Arifiye’de faaliyet gösteren ve geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirmeye açılmasının ardından tartışma konusu olan MSB 1. Ana Bakım Fabrikası, yeni nesil obüs Fırtına 2’nin seri üretimine başladı. Toplam 140 adet sipariş alan fabrika, bir yıl içinde en az 30 adet Fırtına 2’yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim etmeyi hedefliyor.

Sac kesimleri ile kule çalışması başlatılan Fırtına 2, birçok yeni özellikle üretilecek. Fırtına 2’nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2’ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi. Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi. ASELSAN da geçtiğimiz günlerde Fırtına 2’de kullanılacak 40 km menzilli T-155 K/M Fırtına Obüs Atış Kontrol Sistemi için sözleşme imzalandığını duyurmuştu. 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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