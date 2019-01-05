Fırtına 2’ye seri üretim
FIRAT Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında başarılı bir şekilde kullanılan fırtına obüslerinin yeni donanımlar eklenerek geliştirilen 2’nci sürümü Fırtına 2’nin seri üretimine başlandı.
Bir yıl içinde en az 30 adet Fırtına 2, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.
ÖZELLEŞTİRİLİYOR
Sakarya Arifiye’de faaliyet gösteren ve geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirmeye açılmasının ardından tartışma konusu olan MSB 1. Ana Bakım Fabrikası, yeni nesil obüs Fırtına 2’nin seri üretimine başladı. Toplam 140 adet sipariş alan fabrika, bir yıl içinde en az 30 adet Fırtına 2’yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim etmeyi hedefliyor.
Sac kesimleri ile kule çalışması başlatılan Fırtına 2, birçok yeni özellikle üretilecek. Fırtına 2’nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2’ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi. Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi. ASELSAN da geçtiğimiz günlerde Fırtına 2’de kullanılacak 40 km menzilli T-155 K/M Fırtına Obüs Atış Kontrol Sistemi için sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
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