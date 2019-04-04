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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sinan KABATEPE/DHA
04.04.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Fırıncıya 'ucuz ekmek satma' dayağı

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Fırıncıya 'ucuz ekmek satma' dayağı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde fırın sahibi aileden 3 kişi, ucuza ekmek satan rakip fırın sahibinin burnunu kırdı. Saldırı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Ormanlı belde merkezinde önceki gün yaşandı. Fırın sahibi Bayram Tetik (43) aracına ekmek yüklediği sırada yanına aynı beldede fırın sahibi olan Y.S., A.S. ve M.S. geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.S.'nin yumruk attğı Bayram Tetik'in burnu kırıldı.  Kavgayı, çevredeki esnaf ayırdı. Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Bayram Tetik, rakip fırın sahiplerinin, kendisine 250 gram ekmeği 1 liradan sattığı için saldırdığını söyledi. Enflasyonla mücadele kapsamında ekmeği 1 liradan sattığını ve satmaya devam edeceğini belirten Tetik, jandarmaya giderek, saldıranganlardan şikayetçi oldu.

'Ucuz ekmek' kavgasından burnu kırıldı
daha fazla video için

Jandarma 3 saldırganın ifadesine başvurdu. Y.S. ifadesinde Bayram Tetik'in ekmeği 1 liradan satması nedeniyle zor durumda kaldıklarını, ekmeğin her yerde olduğu gibi 1.5 liradan satılmasını istediklerini, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını anlattı. Saldırı anı fırının güvenlik kamerasına da yansıdı.

 

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