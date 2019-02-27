Fırıncılar isyanda: Marketten süt, yumurta alan soluğu fırında alıyor…
Alışverişlerde kullanılan plastik poşete para ödemek istemeyen uyanık tüketici Antalyalı fırıncıyı kızdırdı. Bazı tüketicilerin marketten alışveriş yapıp fırından poşet istediğini kaydeden Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, “Poşet paralı oldu ucu yine bize dokundu. Marketten süt, yumurta alan soluğu fırında alıyor. 1 ekmek alıp diğer malzemeleri de ekmek poşetine koyuyor” dedi.
Fazladan poşet isteyen tüketici sayısının çok fazla olduğunu kaydeden Mustafa İnce, “Poşet masrafı 7 bin TL’ye ulaşan fırınlar var. Hele hele fırının yanında market varsa işte o zaman yandık. Çünkü tüketici uyanık. Fırındaki poşetin bedava olduğunu biliyor. Marketten alışveriş yapıp malzemeleri bizim tezgâha bırakıp fazladan poşet istiyor” diye konuştu.
MALİYET DÜŞER
Talebi geri çevirdiklerinde müşteri kaybettiklerini vurgulayan İnce, şöyle devam etti: “Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası’nın ‘Poşet fırınlarda da ücretli olsun’ önerisi destekliyoruz. Bu yapılırsa maliyetlerimiz düşer. En azından marketlerden ücretli olduğu için poşet almayan tüketici soluğu bizim tezgâhta almaz.”
ZARARIMIZI KARŞILAMAZ
Fırınlarda ücretli poşet satılmasının maliyet oranlarına etki etmeyeceğini savunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Meclis Üyesi Murat Totoş, “Komedi işlerle uğraşıyorlar. Poşet parasıyla zarar mı karşılanır? Maliyetler o kadar yüksek ki 3 kuruşluk poşetle fırıncı esnafı zararını karşılayamaz. Meslek kuruluşları daha ciddi öneriler üretmeli” dedi.
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