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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Salim UZUN/HÜRRİYET
27.02.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Fırıncılar isyanda: Marketten süt, yumurta alan soluğu fırında alıyor…

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Fırıncılar isyanda: Marketten süt, yumurta alan soluğu fırında alıyor…

Alışverişlerde kullanılan plastik poşete para ödemek istemeyen uyanık tüketici Antalyalı fırıncıyı kızdırdı. Bazı tüketicilerin marketten alışveriş yapıp fırından poşet istediğini kaydeden Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, “Poşet paralı oldu ucu yine bize dokundu. Marketten süt, yumurta alan soluğu fırında alıyor. 1 ekmek alıp diğer malzemeleri de ekmek poşetine koyuyor” dedi.

Fazladan poşet isteyen tüketici sayısının çok fazla olduğunu kaydeden Mustafa İnce, “Poşet masrafı 7 bin TL’ye ulaşan fırınlar var. Hele hele fırının yanında market varsa işte o zaman yandık. Çünkü tüketici uyanık. Fırındaki poşetin bedava olduğunu biliyor. Marketten alışveriş yapıp malzemeleri bizim tezgâha bırakıp fazladan poşet istiyor” diye konuştu.

MALİYET DÜŞER

Talebi geri çevirdiklerinde müşteri kaybettiklerini vurgulayan İnce, şöyle devam etti: “Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası’nın ‘Poşet fırınlarda da ücretli olsun’ önerisi destekliyoruz. Bu yapılırsa maliyetlerimiz düşer. En azından marketlerden ücretli olduğu için poşet almayan tüketici soluğu bizim tezgâhta almaz.”

ZARARIMIZI KARŞILAMAZ

Fırınlarda ücretli poşet satılmasının maliyet oranlarına etki etmeyeceğini savunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Meclis Üyesi Murat Totoş, “Komedi işlerle uğraşıyorlar. Poşet parasıyla zarar mı karşılanır? Maliyetler o kadar yüksek ki 3 kuruşluk poşetle fırıncı esnafı zararını karşılayamaz. Meslek kuruluşları daha ciddi öneriler üretmeli” dedi.

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