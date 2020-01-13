Firavun ne demek? Firavun nedir? Firavun TDK kelime anlamı

Yüzyıllar boyunca Mısır'ı domine eden 26 firavun aile vardır. Her hanedanda, farklı yöneticiler yüzyıllarca hüküm sürmüştür. Ayrıca, birçoğu kendilerini tanrı ilan etmiştir. Mısır toplumunda din, günlük yaşamda büyük önem taşıyan önemli bir aracıdır. Firavunun işlevlerinden biri tanrılar ve insanlar arasında arabuluculuk yapmaktı. Bu nedenle, firavunlar tanrıların yerine geçiyordu ve görevleri hem insanları hem de dini yönetmekti.

Bütün Mısırlıların sahipleri olarak da tanınırdı ve yasa çıkararak toplumsal düzeni de korumaya gayret ederlerdi. Vergi toplayıp, Mısır'ı izinsiz girişlerden korurlardı. Dini anlamda, firavun ritüelleri kontrol edildiği zaman yeni tapınakların yerleri seçilirdi. Eski Mısır'da doğruluk, denge, düzen, uyum, ahlak ve adalet kavramı olan tanrıçanın kaostan düzen yaratarak yıldızları, mevsimleri, ölümlülerin ve ölümsüzlerin eylemlerini düzenlediğine inanılıyordu.

Firavun Ne Demek?

Firavun'un görevlerinden biri Maat'ı yönetmek ve düzenlemek, ayrıca savaşa girmek ve ülkeyi korumaktı. Çünkü yeni kaynakların edinilmesinin Maat'ı iyileştireceğine inanılıyordu. Bir firavun olmak için, anneden soylu bir kan taşımak zorunluydu. Soylu erkekler, soylu bir kadınla evlenerek tahtta yükselebilirlerdi. Ancak firavunlar hem erkekler hem de kadınlar arasından seçilirdi.

Firavun Nedir?

Öldüğü zaman, vücudu mumyalanmış olan firavun, 70 günlük yastan sonra, diriliş mülkünün bir parçası olan bir yere yerleştirildi ve mezarı kapatıldı. Arapçada Firavun, eski Mısır'ın hükümdarı anlamına gelir.

Bu isim eski Mısır'daki cetvellere verilmiştir, fakat aynı zamanda Mısır mitolojisinde Tanrı'nın oğlu, Horus'un tanrısı ve güneşin tanrısı Ra olarak da bilinir.