Fırat'ın doğusunu darmadağın edeceğiz

BİR GECE ANSINIZ GELEBİLİRİZ

“Yurtiçinde terör örgütü mensuplarına tarihlerinde görmedikleri darbeleri vuruyoruz. Sınırlarımız dışındaki hiçbir terörist kendini güvende hissetmiyor.



Çünkü biliyorlar ki bir gece ansızın gelebiliriz. Bununla kalmadık Irak’ta, hemen yanı başımızda oynanan oyunu bozduk. Suriye’de sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla bozduk. İnşallah, çok yakında bugün burada brövelerini takan komandolarımızın da desteğiyle Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarını da darmadağın edeceğiz. Çünkü biz şu göklerde dalgalanan bayrağımızın destanını okuyarak geldik. Şimdi de yine onun destanını yazmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkarak, bu kutlu bayrağın dalgalandığı her yeri zulümden, kederden, acıdan, korkudan uzak bir eman (güvenli) yurdu haline getirene kadar durmayacağız. Bu konuda en büyük güvencemiz, sizlerin cesareti ve kahramanlığıdır. Nüfus kağıtlarınızdaki isimleriniz farklı olabilir ama milletimizin gönlünde sizler Mehmetçiksiniz. Mehmetçik demek vatan, bayrak, ezan, şanlı mazimiz ve aydınlık geleceğimiz demektir. Kendi canını ülkesinin ve milletinin bekasının üzerinde tutan bu mesleklere talip olmak öyle her babayiğidin harcı değildir.

HEDEF PROFESYONEL YAPI

Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hızla profesyonel bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Hedefimiz kahraman ordumuzu günümüzün ihtiyaçlarına uygun, her alanda en ileri uzmanlık vasıflarına sahip bir personel yapısına ulaştırmaktır. Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşımızla profesyonelleşme yolunda önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesine ve peygamber ocağı dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum. Şu anda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmeleri bu bakımdan isabetli olmuştur.



ARKANIZDA ASKERİ GÜÇ OLMALI

Dünyada mücadeleler tek bir alanda yaşanmıyor. Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenli yürüyebilmeniz için arkanızda mutlaka ciddi bir askeri gücün bulunması gerekiyor. Eğer bu üçlü dengeyi kuramazsanız ayağınız mutlaka tökezler. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, yakın çevremizde güya dünyanın en zengin ülkeleri var. Ama siyasi ve askeri güçleri olamadığı için itibarları da yok. Birilerinin ‘artık ayağa kalkamaz hale getirdiklerini’ sandığı TSK’nın nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hâlâ şaşkınlıklarını üstlerinden atamadılar.



100 KİLO ALTINA EL KONULDU

15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere ve bunları üzerimize salan ağababalarına unutmayacakları ders verdik. Isparta’da 100 kilo altın, 5 milyon dolar bulundu, el konuldu. Anamuhalefetin başındaki zat... Eline almış bir kâğıt paçavra Meclis’te konuşuyor. ‘Gazi Üniversitesi’ndeki bir hastaneye talimat gitmiş. Artık ameliyatlar yapılmayacak.’ Sevgili kardeşlerim onun ne mal olduğunu biliyorum. Bay Kemal hastanelerde tedavi, ameliyat durdu mu durmadı mı, gel de Isparta Şehir Hastanesi’ne bak. Yalan olur da böylesi olur mu ya! Ne vicdansızlık. Atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyorsun. Vah zavallı vah. Sen bittin, tükendin, yapacağın bir şey yok. Mart 2019 seçimlerinde milletim sana öyle bir ders verecek ki bir daha belini doğrultamayacaksın. Ameliyatlar yasaklanmış... Böyle vicdansızlık olur mu ya?”



TARİHİ AMERİKAN BAYRAĞIYLA POZ VERMELERLE DOLU

Bunların tarihi kimi zaman Mussolini’nin faşist rejimine selam göndermelerle kimi zaman Nazi Almanya’sına övgülerle kimi zaman da Amerikan bayrağıyla poz vermelerle doludur. Ama biz kimisi ihanet, kimisi gaflet, kimisi de tam bir basiretsizlik örneği olan utanç verici geçmişi asla unutturmayacağız. Ana muhalefet partisi kendi tarihiyle yüzleşene kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceğiz. Milletimize yaşattıkları acıların, zulümlerin, sıkıntıların hesabını sormadan bunların yakasını bırakmayacağız.



ASIL KAYBEDEN KENDİLERİ OLACAK

Önümüze çıkartılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız. Siyasette bunu yapacağız. Ülkemize verdikleri sözleri gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara yine çok komik sebeplerle bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşılık on kolaylığı devreye sokarak yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. Askeri alanda bunu yapacağız. Savunma sanayimizi güçlendirerek, askerlerimizi en iyi eğitimle yetiştirerek, sahada cesaret ve vicdan timsali olarak varlığımız yaygınlaştırarak hedeflerimize yürüyeceğiz.







'GELİN DEFİN MERASİMİNİ YAPIN' DİYORLAR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, komandolara bröve takma töreninin ardından Isparta Hükümet Meydanı’ndaki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan şunları söyledi: “Bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür yılgınlık, ne tür yenilmişlik duygusu içinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Saha hâkimiyeti de psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. Bu adaylarımız (uzman erbaşlar) bu vatana ihanete edenlere oraları mezar yapıyor. Ne yaptılar? Kanallar açtılar. O kanallara bunları gömdük mü? Gömdük. Şimdi de Münbiç’te (Menbiç) kanallar açıyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz? ‘Evet, biz mezarı hazırladık, gelin, defin merasimini yapın.’ Oraya da gideceğiz. Bize söz verdiler. 90 günde burayı terk edeceğiz dediler. Terk etmediler, gereği yapılacak.



GEÇMİŞTEKİ GİBİ SATARSANIZ...

Şimdiden bazı muhtarları aramaya başladılar, tehdit ediyorlar. ‘Bak, bir yanlış olursa kendinize yer beğenin’ diyorlar. Bütün muhtarlara sesleniyorum. Gene geçmişteki gibi bu korsanlardan, bu alçaklardan, bu katillerden korkarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız, bu millet size muhtarlık ücreti, maaş ödüyor. Bu millet size hakkını helal etmez. Biz de hesabını size sorarız. Vatandaşlarımızın yerine Kandil’deki terör baronlarına hizmet eden belediyelerden akan musluklar tamamen kesildi. Terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için her türlü tedbiri aldık, alıyoruz ve alacağız. Türkiye’nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer yoktur. Devlete ödenen vergilerin çukurlara gömülmesine, dağlara saçılmasına müsaade etmeyeceğiz.”



ASKERLİK YAPMAYANLAR ADAM YERİNE KONMAZDI

Bedelli olarak veya başka yöntemlerle askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Nüfusumuzun arttığı buna karşılık ordumuzun mevcudunun sabit kaldığı, hatta azaldığı bir durumda elbette yığılmaları önlemek için bu tarz uygulamalara ihtiyaç vardır. Önemli olan milletimizin ruhundaki o askerlik sevgisini ve kabiliyetini canlı tutmaktır. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Hele savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülür, diğer tüm suçlulardan daha farklı bir muameleye tabi tutulurdu. Günümüzde askerlik mesleği giderek karmaşık bir uzmanlık alanı, tecrübenin önemli hale geldiği bir uğraş haline dönüşmeye başladı. Öyle 1-1.5 aylık eğitimle bu uzmanlığı edinebilmek, tecrübeyi kazanmak pek mümkün değildir. Kabiliyetli gençlerimiz hızlı bir şekilde bu seviyeye gelseler bile bir süre sonra terhis olup gittikleri için özellikle operasyonların yoğunlaştığı dönemlerde sıkıntı çekilebiliyordu.