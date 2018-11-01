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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
01.11.2018 - 21:29, Son Güncelleme:

Fırat’ın doğusunda Tel Abyad da vuruldu

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Fırat’ın doğusunda Tel Abyad da vuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunu işaret edip “Gereken hazırlıkları yaptık. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamasından sonra Türk topçu birliklerinin Fırtına obüsleriyle vurduğu bölgede hareketlilik arttı.

Geçen pazar günü Ayn El Arab’ın (Kobani) batısındaki Zor Mağar, önceki gün de yine aynı bölgede üç ayrı köyün vurulup, 10 teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgenin en stratejik ve kritik yerlerinden biri olan Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’ı da ateş altına aldı. Yerel kaynaklara göre TSK, önceki geceden bu yana belirli aralıklarla Tel Abyad ile kentin batısında bulunan Salib Kıran, Til Fender, Susik ve Yabise köylerini vuruyor. Tel Abyad ve civarındaki köylerin vurulduğu bilgisi Ankara’da da doğrulandı. Bu arada önceki gece ayrıca sınır hattında TSK unsurları ile PYD/YPG’li teröristler arasında kısa süreli çatışma da yaşandı. Çatışmada bir PYD/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

PYD/YPG, nüfusunun önemli bir kesimi Arap olan Tel Abyad’ı terör örgütü DEAŞ’la anlaşarak ele geçirip, demografik yapısını ciddi şekilde bozmuştu. Kentin PYD/YPG tarafından kontrol edilmeye başlamasıyla birlikte çok sayıda Arap kökenli Suriyeli, Şanlıurfa’ya göç etmek zorunda kaldı. Tel Abyad bölgesinde ABD’nin 2 ayrı üssünün bulunduğu belirtiliyor.

ABD’DEN BÖLGEYE TAKVİYE

Türkiye’nin geçen pazardan beri Fırat’ın doğusunu hedef almasından sonra, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinden de karşı hamleler gelmeye başladı. Türk güvenlik kaynaklarının elde ettiği bilgiye göre, ABD, ana bileşenini PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah ve diğer askeri teçhizat sevkıyatını yoğunlaştırdı. DEAŞ’la mücadele gerekçe gösterilerek yapılan sevkıyatın terör örgütünün bölgede kazdığı siper ve mevzilere yerleştirildiği öğrenildi. ABD liderliğindeki askeri konvoy hareketliliğinin dün öğle saatlerinde de yaşandığı gözlendi. ABD birliklerinin TSK’nın önceki gün vurduğu Ayn El Arab’a giderek, PYD/YPG yetkilileriyle gizli görüşme yaptıkları da tespit edildi.

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