Fırat’ın doğusunda Tel Abyad da vuruldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunu işaret edip “Gereken hazırlıkları yaptık. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz” açıklamasından sonra Türk topçu birliklerinin Fırtına obüsleriyle vurduğu bölgede hareketlilik arttı.
Geçen pazar günü Ayn El Arab’ın (Kobani) batısındaki Zor Mağar, önceki gün de yine aynı bölgede üç ayrı köyün vurulup, 10 teröristin etkisiz hale getirilmesinden sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgenin en stratejik ve kritik yerlerinden biri olan Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’ı da ateş altına aldı. Yerel kaynaklara göre TSK, önceki geceden bu yana belirli aralıklarla Tel Abyad ile kentin batısında bulunan Salib Kıran, Til Fender, Susik ve Yabise köylerini vuruyor. Tel Abyad ve civarındaki köylerin vurulduğu bilgisi Ankara’da da doğrulandı. Bu arada önceki gece ayrıca sınır hattında TSK unsurları ile PYD/YPG’li teröristler arasında kısa süreli çatışma da yaşandı. Çatışmada bir PYD/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
PYD/YPG, nüfusunun önemli bir kesimi Arap olan Tel Abyad’ı terör örgütü DEAŞ’la anlaşarak ele geçirip, demografik yapısını ciddi şekilde bozmuştu. Kentin PYD/YPG tarafından kontrol edilmeye başlamasıyla birlikte çok sayıda Arap kökenli Suriyeli, Şanlıurfa’ya göç etmek zorunda kaldı. Tel Abyad bölgesinde ABD’nin 2 ayrı üssünün bulunduğu belirtiliyor.
ABD’DEN BÖLGEYE TAKVİYE
Türkiye’nin geçen pazardan beri Fırat’ın doğusunu hedef almasından sonra, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinden de karşı hamleler gelmeye başladı. Türk güvenlik kaynaklarının elde ettiği bilgiye göre, ABD, ana bileşenini PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah ve diğer askeri teçhizat sevkıyatını yoğunlaştırdı. DEAŞ’la mücadele gerekçe gösterilerek yapılan sevkıyatın terör örgütünün bölgede kazdığı siper ve mevzilere yerleştirildiği öğrenildi. ABD liderliğindeki askeri konvoy hareketliliğinin dün öğle saatlerinde de yaşandığı gözlendi. ABD birliklerinin TSK’nın önceki gün vurduğu Ayn El Arab’a giderek, PYD/YPG yetkilileriyle gizli görüşme yaptıkları da tespit edildi.
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