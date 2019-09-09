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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fırat’ın doğusunda ABD ile ilk ortak devriye

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Fırat’ın doğusunda ABD ile ilk ortak devriye

Suriye'de Fırat’ın doğusunda ‘güvenli bölge’ oluşturmak için Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakatın en kritik safhalarından biri olan ortak kara devriyesi dün ilk kez yapıldı.

 TSK’ya ait ‘Kirpi’ modeli 6 zırhlı aracın Akçakale’den 30 kilometre uzaklıkta ilçenin doğusuna denk gelen sınırdan dün saat 09.30’da Suriye tarafına giriş yapmasıyla, ortak devriye süreci başladı. Türk devriye gücü, Suriye tarafında Amerikan ordusuna ait 6 zırhlı araçla buluştu. Suriye tarafında sıfır noktada bir süre iki ülke askeri makamları arasında teknik koordinasyon amaçlı görüşme yapıldı. Bu arada ABD’ye ait Apaçi modeli taarruz helikopterleri havadan güvenlik önlemi aldı. Türkiye ve ABD’ye ait insansız hava araçları da (İHA) başından sonuna tüm devriye sürecini izleyip kaydetti. ABD’ye çalışan bölgedeki bazı yerel unsurlar da arazideki durumun temiz olduğuna dair bilgileri ulaştırdı. Beton blokların açıldığı sınırın sıfır noktasında TSK askeri unsurları içi kum dolu torbalardan siper yaparak geçici küçük bir karakol oluşturdu.

Devriye başlamadan önce yine ABD’ye ait zırhlı araçlar devriyenin yapılacağı güzergâha hâkim tepelere konuşlanarak kara hattında da önlem aldı. Tüm önlemlerin eksiksiz tamamlanmasından sonra saat 10.24’te 6’sı Türk, 6’sı ABD’li toplam 12 zırhlı aracın hareket etmesiyle resmen ortak kara harekatı başlamış oldu. İki ülke zırhlı araçları ilk olarak Akçakale karşısındaki Tel Abyad’ın kırsalındaki Asa (Ağsağa) köyünün batısına doğru gitti. Bir süre sonra konvoy, mevcut güzergâhında çember çizdikten sonra Suriye içinde bir miktar derinliğe inerek Tel Abyad’ın güneyine doğru da gitti. Bir Türk ve bir Amerikalı generalin komutanlığını yaptığı Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığı içindeki Müşterek Harekât Merkezi’nden koordine edilen ortak devriyenin gidişatıyla ilgili zaman zaman Genelkurmay karargâhlarına da bilgi verildi. Milli Savunma Bakanlığı da resmi Twitter hesabından açıklama yaptı ve devriyeden görüntüler yayınladı.

Fırat’ın doğusunda ABD ile ilk ortak devriye

3.5 SAAT

MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, TSK ve ABD’nin kara devriyesinin yaklaşık 3.5 saat sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: “Planlanan takvime uygun olarak, TSK ve ABD personeli, kara araçları, helikopter ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine bugün (dün) saat 09.17’de Akçakale’nin güneyinde, Suriye tarafında başlanmış ve planlandığı gibi faaliyet 12.51’de sona ermiştir. Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik faaliyetlerin dikkat ve hassasiyetle denetlenmesi, arazideki uygulamaların yerinde görülmesi ve takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla havadan ve karadan ortak devriyelere önümüzdeki günlerde devam edilecektir. Suriye’nin kuzeyi Fırat’ın doğusunda teröristlere ait barınak, sığınak ve tahkimatın imha edilmesi, ellerindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin bölgeden çekilmesi ve sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için gerekli koşulların oluşturulmasını sağlamak maksadıyla ortak faaliyetler planlandığı şekilde gecikmeye meydan vermeden sürmektedir.”

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