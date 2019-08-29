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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fırat’ın doğusuna yeni komutan

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Fırat’ın doğusuna yeni komutan

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekâtında önemli görevler üstlenecek Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanan isim bir hafta içinde değişti.

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları sonrası 22 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararlarıyla Özel Kuvvetler Komutanı’yken 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanan Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı emeklilik kararı alınca yerine yeni atama yapıldı. Çorbacı’nın yanı sıra emekliliğini isteyen bir diğer isim olan 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’in yerine de yeni bir komutan getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni atamalara göre Çorbacı’nın yerine 6’ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na daha önceki atamada 4’üncü Kolordu Komutanı olan Tümgeneral Erhan Uzun getirildi. Bu atamanın ardından sırasıyla 4’üncü Kolordu Komutanlığı’na 5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, 5’inci Kolordu Komutanlığı’na 52’nci Motorize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, 52’nci Motorize Piyade Tümen Komutanlığı’na da 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Yiğittürk atandı.
Emekliliğini isteyen diğer isim olan 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’in yerine ise Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı’na da Tuğgeneral İbrahim Dülger atandı. Emekliliğin istenmesi sonrası boşalan yerlere yapılan öncelikli atamalar nedeniyle diğer boşalan bazı komutanlıklar silsile atamayla doldurulmuş oldu. Diğer boş kalan yerlere de önümüzdeki günlerde yine aynı yöntemle atama yapılması bekleniyor. Boş olan yerlere albay atanması halinde bunun Resmi Gazete’de yayınlanması gerekmiyor. 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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