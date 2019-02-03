Fırat’ın doğusuna sahra hastaneleri
Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG’nin hâkim olduğu alana ‘güvenli bölge’ için ABD ve Rusya ile temaslarda somut ilerleme kaydedilmezken, Türkiye bu bölgenin karşısındaki sınır hattında sahra hastaneleri kurmaya başladı. Yetkililer, hastanelerin olası bir harekâtın hemen başlayacağının işareti olarak görülmesinin doğru olmayacağını vurguladı.
SAĞLIK Bakanlığı ve gönüllü sağlıkçılardan oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep-Karkamış’tan Mardin-Nusaybin’e kadar uzanan sınır hattında altı ayrı sahra hastanesi kurmaya başladı. Fırat Kalkanı ile Kobani (Ayn El Arap) sınır hattında bulunan Gaziantep - Karkamış, Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale, Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar ve Darbasiyah (Salkım köyü) karşısındaki Kızıltepe’de birer, Kamışlı’nın karşısındaki Nusaybin’de ise iki olmak üzere toplam altı sahra hastanesini kurma çalışmalarının bitmek üzere olduğu bildirildi. Bu hastanelere çok sayıda sedye ve tıbbi malzeme getirildi. Hastanelerde küçük çaplı tıbbi operasyonlar dahil, ilk müdahaleler yapılıyor. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından önce de bu bölgelerin karşısında sahra hastaneleri kurmuştu. Yetkililer, sahra hastanelerinin hazırlık ve tedbir amaçlı olduğunu, ancak bunun Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekâtın hemen başlayacağının işareti olarak görülmesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını vurguladı.
ESAD İDLİB’İ VURUYOR
Yerel kaynaklar, Esad güçlerinin önceki günden itibaren İdlib’in güneyine son haftaların en yoğun saldırılarını yaptığı bilgisini verdi. İdlib’in güneyinin batı kesimlerinde Kafr Nabudah ve El Zekah köylerini tanklarla çevreleyip vurmaya başlayan rejim güçlerinin Latamina ve Kafr Sajnah’a da yoğun roket atışları yaptığı belirtildi. Bazı yerlerde varil bombaları atıldığı da iddia edilirken, sivillerden çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi.
TSK’DAN HAVADAN KEŞİF
TSK, bir süredir Rusya’nın hava sahasını açması nedeniyle İdlib üzerinde savaş uçakları ve İHA’larla keşif uçuşları yapıyor. Kuzeyde Deret İzze, Atme ve Armanaz üzerinde yapılan keşiflerle hareketlilik takip altına alınıyor. Özellikle El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) bölgede kontrol altında tuttuğu ve tutmaya çalıştığı alanlar da izleniyor. Güvenlik kaynaklarının, HTŞ içinde yer alan bazı grupların örgütten ayrılmak için kendi aralarında görüşmeler yaptığına dair duyumlar aldığı da öğrenildi.
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