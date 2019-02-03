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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fırat’ın doğusuna sahra hastaneleri

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Fırat’ın doğusuna sahra hastaneleri

Suriye’de Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG’nin hâkim olduğu alana ‘güvenli bölge’ için ABD ve Rusya ile temaslarda somut ilerleme kaydedilmezken, Türkiye bu bölgenin karşısındaki sınır hattında sahra hastaneleri kurmaya başladı. Yetkililer, hastanelerin olası bir harekâtın hemen başlayacağının işareti olarak görülmesinin doğru olmayacağını vurguladı.

SAĞLIK Bakanlığı ve gönüllü sağlıkçılardan oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Gaziantep-Karkamış’tan Mardin-Nusaybin’e kadar uzanan sınır hattında altı ayrı sahra hastanesi kurmaya başladı. Fırat Kalkanı ile Kobani (Ayn El Arap) sınır hattında bulunan Gaziantep - Karkamış, Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale, Resulayn’ın karşısındaki Ceylanpınar ve Darbasiyah (Salkım köyü) karşısındaki Kızıltepe’de birer, Kamışlı’nın karşısındaki Nusaybin’de ise iki olmak üzere toplam altı sahra hastanesini kurma çalışmalarının bitmek üzere olduğu bildirildi. Bu hastanelere çok sayıda sedye ve tıbbi malzeme getirildi. Hastanelerde küçük çaplı tıbbi operasyonlar dahil, ilk müdahaleler yapılıyor. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından önce de bu bölgelerin karşısında sahra hastaneleri kurmuştu. Yetkililer, sahra hastanelerinin hazırlık ve tedbir amaçlı olduğunu, ancak bunun Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekâtın hemen başlayacağının işareti olarak görülmesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını vurguladı.

ESAD İDLİB’İ VURUYOR

Yerel kaynaklar, Esad güçlerinin önceki günden itibaren İdlib’in güneyine son haftaların en yoğun saldırılarını yaptığı bilgisini verdi. İdlib’in güneyinin batı kesimlerinde Kafr Nabudah ve El Zekah köylerini tanklarla çevreleyip vurmaya başlayan rejim güçlerinin Latamina ve Kafr Sajnah’a da yoğun roket atışları yaptığı belirtildi. Bazı yerlerde varil bombaları atıldığı da iddia edilirken, sivillerden çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu bildirildi.

TSK’DAN HAVADAN KEŞİF

TSK, bir süredir Rusya’nın hava sahasını açması nedeniyle İdlib üzerinde savaş uçakları ve İHA’larla keşif uçuşları yapıyor. Kuzeyde Deret İzze, Atme ve Armanaz üzerinde yapılan keşiflerle hareketlilik takip altına alınıyor. Özellikle El Kaide bağlantılı radikal terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam’ın (HTŞ) bölgede kontrol altında tuttuğu ve tutmaya çalıştığı alanlar da izleniyor. Güvenlik kaynaklarının, HTŞ içinde yer alan bazı grupların örgütten ayrılmak için kendi aralarında görüşmeler yaptığına dair duyumlar aldığı da öğrenildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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