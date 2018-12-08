‘Fırat’ın doğusu’na Menbiç modeli önerisi
Ankara dün ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i ağırladı. ABD’li temsilcinin kısa süre önce yaptığı ‘Astana’ eleştirilerinin gölgesinde başlayan ziyarette Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ve Menbiç yol haritası masadaydı.
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dün Ankara’da Türk yetkililerle Suriye’de siyasi çözüm çabalarını, Menbiç yol haritasında kaydedilen aşamayı ve Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG varlığını görüştü. ABD’nin Suriye-Türkiye sınır hattına, Fırat’ın doğusunda kuracağı gözlem noktaları da Ankara’nın gündemindeydi. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG denetimindeki bölgelerden gelen taciz atışlarına TSK’nın karşılık vermesi ABD tarafından endişeyle karşılanıyor. Ancak söz konusu gözlem noktaları ‘YPG’yi koruma’ algısı yarattığı için Türkiye’nin tepkisini çekiyor. Yetkililer, bölgede istikrar için Menbiç modelinin Fırat’ın doğusundaki diğer bölgelerde de uygulanması ve yerel yönetimlerin terör örgütü YPG etkisi dışında şekillendirilmesinin önemini vurguluyor. Jeffrey ise görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Astana ve diğer barış çabalarını bir kez daha ‘başarısızlık’ olarak tanımladı ve bu konuda bu kez Şam rejimini suçladı. Jeffrey şu mesajları verdi:
AMAÇ GÜVENLİĞİ ARTIRMAK
“Gözlem noktalarının savaş karakolları olmadığını unutmayın. Amacı kimsenin ateş etmesini önlemek değil. Sahada neler olup bittiğini anlamak için oradalar. Bu gözlem noktaları, bölgede neler olup bittiği hakkında bize bilgi verecek ve Türkiye’ye ateş edenlere de caydırıcı olacak.
(Astana eleştirisi) Eleştirim, sürece yönelik değil. Astana süreci işliyor. Biz bundan rejimin sorumlu olduğuna inanıyoruz. Menbiç’teki PYD ve YPG üyelerinin ayrılması ve yerel konseylerde yer almaması konusundaki taahhüdümüzü yerine getirerek güvenlik incelemesi yapıyoruz. Yıl sonuna kadar kriterleri mümkün olan en kısa sürede sağladığımızdan emin olmak için bazı adımlar daha atacağız. Bunların bazıları aralık sonuna kadar tamamlanacak. Türkiye’nin Münbiç’teki iş birliği, Suriye’nin tümüne barış getirilmesi için bir model oluşturuyor. ABD ve Türkiye’nin yakın iş birliği olmadan Suriye’de nihai bir çözüm bulunması mümkün değil ”
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