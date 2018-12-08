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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Fırat’ın doğusu’na Menbiç modeli önerisi

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
‘Fırat’ın doğusu’na Menbiç modeli önerisi

Ankara dün ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i ağırladı. ABD’li temsilcinin kısa süre önce yaptığı ‘Astana’ eleştirilerinin gölgesinde başlayan ziyarette Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ve Menbiç yol haritası masadaydı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dün Ankara’da Türk yetkililerle Suriye’de siyasi çözüm çabalarını, Menbiç yol haritasında kaydedilen aşamayı ve Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG varlığını görüştü. ABD’nin Suriye-Türkiye sınır hattına, Fırat’ın doğusunda kuracağı gözlem noktaları da Ankara’nın gündemindeydi. Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG denetimindeki bölgelerden gelen taciz atışlarına TSK’nın karşılık vermesi ABD tarafından endişeyle karşılanıyor. Ancak söz konusu gözlem noktaları ‘YPG’yi koruma’ algısı yarattığı için Türkiye’nin tepkisini çekiyor. Yetkililer, bölgede istikrar için Menbiç modelinin Fırat’ın doğusundaki diğer bölgelerde de uygulanması ve yerel yönetimlerin terör örgütü YPG etkisi dışında şekillendirilmesinin önemini vurguluyor. Jeffrey ise görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Astana ve diğer barış çabalarını bir kez daha ‘başarısızlık’ olarak tanımladı ve bu konuda bu kez Şam rejimini suçladı. Jeffrey şu mesajları verdi:

AMAÇ GÜVENLİĞİ ARTIRMAK

“Gözlem noktalarının savaş karakolları olmadığını unutmayın. Amacı kimsenin ateş etmesini önlemek değil. Sahada neler olup bittiğini anlamak için oradalar. Bu gözlem noktaları, bölgede neler olup bittiği hakkında bize bilgi verecek ve Türkiye’ye ateş edenlere de caydırıcı olacak.
(Astana eleştirisi) Eleştirim, sürece yönelik değil. Astana süreci işliyor. Biz bundan rejimin sorumlu olduğuna inanıyoruz. Menbiç’teki PYD ve YPG üyelerinin ayrılması ve yerel konseylerde yer almaması konusundaki taahhüdümüzü yerine getirerek güvenlik incelemesi yapıyoruz. Yıl sonuna kadar kriterleri mümkün olan en kısa sürede sağladığımızdan emin olmak için bazı adımlar daha atacağız. Bunların bazıları aralık sonuna kadar tamamlanacak. Türkiye’nin Münbiç’teki iş birliği, Suriye’nin tümüne barış getirilmesi için bir model oluşturuyor. ABD ve Türkiye’nin yakın iş birliği olmadan Suriye’de nihai bir çözüm bulunması mümkün değil ”

Sevil ERKUŞ
Sevil ERKUŞ
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
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