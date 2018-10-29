Fırat’ın doğusuna Fırtına ateşi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFırat’ın doğusuna Fırtına ateşi
GeriGündem Fırat’ın doğusuna Fırtına ateşi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
29.10.2018 - 00:12, Son Güncelleme:

Fırat’ın doğusuna Fırtına ateşi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat’ın doğusuna Fırtına ateşi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birçok kez Suriye’de Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PYD/YPG/PKK yapılanmasına dikkat çekip, Türkiye’nin buna artık izin verme niyetinde olmadığını vurgulamasının ardından, Türk topçusu dün bölgedeki terörist mevzileri hedef aldı.

BÖLGEDEN dün öğle saatlerinde Türkiye’ye taciz atışları yapılması üzerine, sınır hattında konuşlu Türk topçu birliği angajman kuralları kapsamında meşru müdafaa hakkını kullanarak, Suriye’nin kuzeyinde Zor Mağar bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK’ya ait mevzileri Fırtına obüsleriyle vurdu. Zor Mağar bölgesi Halep’e bağlı Ayn El Arab (Kobani) ilçesinin batısında, Karkamış’ın karşısında bulunuyor. 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin Cerablus’un karşısındaki Zor Mağar tepesinde terör örgütünce inşa edilen siper ve mevzileri tam isabetle imha ettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, dünkü top atışlarıyla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuyla ilgili kararlılığının lafta kalmayacağını gösterdiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasından ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu, “Fırat’ın doğusunun da Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğu” mesajıyla dile getirmişti. Erdoğan özetle “Fırat’ın batısında olduğu gibi doğusunda da tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri arttırmaya devam edeceğiz” demişti.

YENİ YAPILANMAYA MESAJ

Türkiye-Suriye sınır hattındaki topçu birliklerinin tacize misliyle karşılık vermesi, terör örgütünün Menbiç’te giriştiği yeni bir yapılanmaya mesaj olarak da değerlendirildi. Terör örgütü PYD/YPG/PKK, Menbiç’in “daha güçlü korunması” gerekçesiyle kent konseyi kararıyla önceki gün 250 militandan oluşan ‘Beşinci Öncü Grubu’ oluşturduğunu duyurmuştu.

Bu arada Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki Marea’da terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın saldırıları sonrası çatışma çıktı.

Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar nedeniyle ÖSO mensuplarından 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Fırat’ın doğusuna Fırtına ateşi

CNN TÜRK GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

SURİYE’de Fırat’ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu ateşiyle vurulan terör hedefleri, CNN Türk tarafından haziran ayında görüntülenmişti. CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı’nın bu bölgeden izlenimleri şöyle: “Zor Mağar bölgesi Fırat Nehri’nin doğu kıyısında yer alıyor. Türkiye sınırına hâkim yükseltilere sahip. Cerablus sınırından geçen Fırat Nehri’nin hemen karşısında kalan bölgede terör örgütünün birçok mevzisi ve militanı bulunuyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhuriyet’in 95. yıldönümünü kutluyoruz

İlber Ortaylı: Atatürk’ün hayalindeki ülke

Kabinede revizyon beklentisi

Oynak, taze, müsait, yollu TDK’da kalıyor