Fırat’ın doğusuna Fırtına ateşi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birçok kez Suriye’de Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PYD/YPG/PKK yapılanmasına dikkat çekip, Türkiye’nin buna artık izin verme niyetinde olmadığını vurgulamasının ardından, Türk topçusu dün bölgedeki terörist mevzileri hedef aldı.
BÖLGEDEN dün öğle saatlerinde Türkiye’ye taciz atışları yapılması üzerine, sınır hattında konuşlu Türk topçu birliği angajman kuralları kapsamında meşru müdafaa hakkını kullanarak, Suriye’nin kuzeyinde Zor Mağar bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK’ya ait mevzileri Fırtına obüsleriyle vurdu. Zor Mağar bölgesi Halep’e bağlı Ayn El Arab (Kobani) ilçesinin batısında, Karkamış’ın karşısında bulunuyor. 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin Cerablus’un karşısındaki Zor Mağar tepesinde terör örgütünce inşa edilen siper ve mevzileri tam isabetle imha ettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, dünkü top atışlarıyla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuyla ilgili kararlılığının lafta kalmayacağını gösterdiğini de vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasından ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu, “Fırat’ın doğusunun da Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğu” mesajıyla dile getirmişti. Erdoğan özetle “Fırat’ın batısında olduğu gibi doğusunda da tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri arttırmaya devam edeceğiz” demişti.
YENİ YAPILANMAYA MESAJ
Türkiye-Suriye sınır hattındaki topçu birliklerinin tacize misliyle karşılık vermesi, terör örgütünün Menbiç’te giriştiği yeni bir yapılanmaya mesaj olarak da değerlendirildi. Terör örgütü PYD/YPG/PKK, Menbiç’in “daha güçlü korunması” gerekçesiyle kent konseyi kararıyla önceki gün 250 militandan oluşan ‘Beşinci Öncü Grubu’ oluşturduğunu duyurmuştu.
Bu arada Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki Marea’da terör örgütü PYD/YPG/PKK’nın saldırıları sonrası çatışma çıktı.
Örgütün, uzun namlulu silahlarla yaptığı atışlar nedeniyle ÖSO mensuplarından 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
CNN TÜRK GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
SURİYE’de Fırat’ın doğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından topçu ateşiyle vurulan terör hedefleri, CNN Türk tarafından haziran ayında görüntülenmişti. CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı’nın bu bölgeden izlenimleri şöyle: “Zor Mağar bölgesi Fırat Nehri’nin doğu kıyısında yer alıyor. Türkiye sınırına hâkim yükseltilere sahip. Cerablus sınırından geçen Fırat Nehri’nin hemen karşısında kalan bölgede terör örgütünün birçok mevzisi ve militanı bulunuyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle