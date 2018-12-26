Fırat’ın doğusu yorumu: Her şey programlandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, “Bütün her şey planlandı, programlandı, her şey zamanına uygun şekilde devam ediyor” dedi.
HERHANGİ SORUN YOK
Akar, AK Parti’nin Meclis grup toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Menbiç’te izlenecek yol haritası için “Çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde Amerikalılarla görüşmelerimiz olacak. Askerler de görüşüyor, temaslarımız var, asker arkadaşlarımızın temasları var. Üst düzeyde alınan karar çerçevesinde, siyasi çerçevede içi doldurulacak, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Takvim belirlenecek, belirlendiği zaman sizlere açıklanacak” diye konuştu. ABD’deki istifalara ilişkin soruyu, “Kendi kararları, kendi içişleri” diye yanıtlayan Akar, Rusya’dan alınacak S-400’lerle ilgili bir sıkıntı olup olmadığı sorusuna karşılık da, “Planlandığı şekilde devam ediyor” dedi.
TEK TİP ASKERLİĞE ÇÖZÜM
Akar, tek tip askerlik konusunda da, “Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek becerebilirsek ona çalışıyoruz elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas ileriliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes öngörebilsin çalışmalarını faaliyetlerini ona göre planlayabilsin şeklinde” diye konuştu.
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