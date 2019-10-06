Fırat’ın doğusu için harekât açıklaması: Talimat verildi

SURİYE PROJEMİZDEN RAHATSIZLAR

“Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için, iradesini terör örgütlerinin güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikâyesini seyrediyor. Bu parti, ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere karşı bir nefret politikasının en başta gelen aktörlerindendir. Üstelik bunların terör örgütünün işgal ettiği yerlerdeki demografiyi değiştirme başta olmak üzere insanlık suçlarına karşı hiçbir itirazlarını da duymadık. Buna karşılık Türkiye’nin Suriyelileri evlerine kavuşturmayı amaçlayan adımlarına da şiddetle karşı çıkarak, rejimle ve terör örgütleriyle aynı çizgiye gelmekten çekinmiyorlar. Evleri, köyleri, kasabaları yerle yeksan edilmiş, çalışacak işleri kalmamış mazlumların iskânıyla ilgili projemizden rahatsız oldukları anlaşılıyor.

YETERİ KADAR SABIRLI DAVRANDIK

Türkiye, sınırları dibindeki terör oluşumlarına asla göz yummayacağını sayısız defa müttefikleri başta olmak üzere tüm dünyaya ilan etmiştir. Maalesef bu süreçte ülkemiz sürekli oyalanmaya çalışılmıştır. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar verdik. İki ayrı harekâtla toplam 4 bin kilometrekarelik bir alanı terör örgütlerinden temizledik. Fırat’ın doğusuyla ilgili de muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık, yeteri kadar da sabırlı davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş, bütün bunların hikâye olduğunu görüyoruz.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Müttefiklerimize sorumuz gayet açıktır.

Siz, SDG adıyla gözlerden kaçırmaya çalıştığınız PKK-YPG’yi terör örgütü olarak tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Bu yönde bir beyan duymadığımız gibi bazı Amerikalı yetkililer alenen PKK-YPG’nin birlikte çalıştıkları bir yapı olduğunu söylüyor. Öyleyse sözün bittiği yerdeyiz. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, sürekli diplomatik söz oyunlarıyla kendilerince oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti.

Irak tarafından 30 bin TIR’ı Suriye’ye sokacaksınız ve bunları terör örgütlerine teslim edeceksiniz, ondan sonra da ‘Biz sizinle stratejik ortağız’ diyeceksiniz. Kusura bakmayın bunu yutmayız. Hazırlıklarımızı yaptık, harekât planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti, belki bugün belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekâtı yürüteceğiz. Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de tüm güçleriyle yanımızda yer alacağımızdan şüphemiz yoktur. Hem kendi güvenliğimiz hem ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce evlerine dönebilmeleri için bu harekâtı yapmaya ve başarıya ulaştırmaya mecburuz. Şayet bugün bu adımı atmazsak, yarın karşımıza çok daha büyük sıkıntıların çıkacağı gün gibi aşikârdır.

DÜNYAYI DESTEK OLMAYA BEKLİYORUZ

Tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemeyecek, sorunu kaynağında çözeceğiz. Hiç kimsenin bunun için Türkiye’yi suçlamaya hakkı yoktur. Avrupa ve Arap ülkeleri başta olmak üzere dünyayı bu ulvi mücadelesinde Türkiye’ye destek olmaya davet ediyorum. Türkiye’yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler tüm güçleriyle AK Parti’nin üzerine yükleniyor. Partimize yönelik saldırıların sebebi, şahsımın veya tek tek şahıslarımızın değil temsil ettiğimiz davanın tehdit olarak görülmesindendir. Şahıslar gelip geçer ama bu dava ilanihaye bakidir. Bu kadro tek yürek, tek bilek olduğu müddetçe, ne dışarıdan ne içerden hiçbir güç bizi hedeflerimize doğru yürümekten alıkoyamaz.”

CHP’YE 40 ARTI 1 TEPKİSİ: ‘BURADAN SANA KEMİK DÜŞMEZ’

“BİRİNCİ yılını geride bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çok uzun yıllar boyunca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyoruz. Son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanı’nın seçilme oranının yüzde 50’den yüzde 40’a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir ve biz şuna inanırız, şu anda biz öyle bir akitleştik ki bizim bu vaadimiz kayda geçmiştir. Bu bir borçtur milletimize. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır. Bu iş bitmiştir.

Türkiye’de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekli olduğuna inanıyoruz. CHP buradan kendine bir şey çıkarmaya gayret ediyor. Sana buradan bir şey çıkmaz. Buradan sana kemik de düşmez. Milletin talep ve tercihlerinin ülke yönetimine en güçlü şekilde yansımasının yolu, Cumhurbaşkanı’nın, seçmenlerin yarıdan fazlasının bir oyuyla seçilmesinden geçiyor. Bu yapıldı mı, yapıldı, bu iş bitmiştir. Hâlâ burada farklı tasarruflarda bulunmanın gayretine girenler çok yanlış bir yoldadır. Cumhurbaşkanı seçilme için yüzde 50 sınırının konması rastgele bir tercih değil, gayet bilinçli ve vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz.”

TÜRK LİRASI ÇAĞRISI

“Göreve geldiğimizde Türkiye’nin ihracatı 36 milyar dolardı ama şu anda 170 milyar dolara ulaştık. 36 milyar dolar nere 170 milyar dolar nere? Bütün karalamalara rağmen Türkiye’yi listenin dışına atmalarına rağmen bunları başardık. Yapısal reformların da desteğiyle cari dengedeki açık sorununu inşallah bir daha geri gelmemek üzere kapatmış olacağız.

FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCEDİR

Ekonomide sağladığımız istikrar sayesinde enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirmeyi başardık. Göreve geldiğimizde faiz Türkiye’de yüzde 63’tü, enflasyon o zaman yüzde 30’du. Enflasyon 4.2’ye kadar indi. Neyi patlattılar hatırlayın, Gezi olaylarını patlattılar. O işin başının çekenler şuanda hesap veriyor. Bir anda yüzde 40’ların üzerine faiz çıktı bu arada enflasyon da maalesef yüzde 30’ların üzerine tırmandı. Şimdi ise yeniden hamdolsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz. Farklı etkenler de tabii ki var yok değil. Ama bu işin ana belirleyeni faizdir, faiz de enflasyonun tetikleyicisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Birileri hâlâ enflasyon sebep faiz netice diye Batıcı bir zihniyetle bizi aldatmaya çalışıyorlar.

Merkez Bankası’nın yerinde hamleleriyle faiz gerilemiştir, inşallah daha da gerileyecektir. Kamuoyuna açıkladığımız 2020-2022 dönemine ilişkin ekonomi programında, bu sürecin yol haritasını ortaya koyduk. Finans piyasalarında, vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisini artıracak düzenlemeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan birikimlerini, tüm milletime sesleniyorum, yabancı para yerine Türk Lirası bazlı finansal ürünlerde değerlendirmelerini özellikle istirham ediyorum.

YOKSULLUK NAFAKASI 2. PAKETTE

Reform belgesi çerçevesindeki ikinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Tüketici mahkemelerinde açılan davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor. Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen ve gerçekten yürekleri dağlayan görüntülere yol açan çocukların anne-babaya tesliminin icra ve iflas sisteminin dışına çıkartılması konusu da ikinci pakette yer alıyor. Noter yardımcılığı ihdası, noter ve noter yardımcılığı için sınav getirilmesi, bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin noterliklerde yürütülmesi gibi hususlar bu başlık altında değerlendirilecek. Yoksulluk nafakasıyla ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biridir. Bir diğer başlık, hukuk yargılamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, tespit edilen sorunların çözümüdür. İkinci paketin en önemli başlıklarından biri de, denetimli serbestlik şartları ve süresinin yeniden belirlenmesidir. İkinci yargı paketini de tüm siyasi partilerimizin değerlendirmesine sunacağız. İnşallah bu paketin de uzlaşmayla Meclisimizden geçmesini temenni ediyorum.”

KAMP NOTLARI

AK Parti, 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara’da Kızılcahamam’da Eliz Otel’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başladı. “Yeniden yollara düşme vakti” sloganı ile yapılan toplantıda Erdoğan 1 saat 4 dakika konuştu. Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Sayın Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar birkaç kez “AK Parti” diyerek uyardı. Bunun üzerine Erdoğan “AK Parti” diyerek düzeltince salondan kahkaha ve alkış yükseldi.

Kızılcahamam’daki toplantıya bazı partililer çocuklarıyla katıldı. Toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın iki yanında ikizleri Ömer ve Kerem vardı.

Toplantıya eşi Fatma Çavuşoğlu ile katılan eski başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu oğlu Hasan’la oyunlar oynadı.

AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir süre sohbet etti.

‘ANLAŞILDI’

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış konuşmasının ardından salondan çıkarken partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu Hasan Berk ile çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla Instagram hesabından paylaştı. (AA)