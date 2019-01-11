Fırat operasyonu ABD’nin çekilmesine bağlı değil
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan harekâta ilişkin, “Bizim YPG’ye yönelik harekâtımız, operasyonumuz ABD’nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil” dedi.
NTV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Bir terör örgütüyle angajmana girdiğiniz zaman maalesef onun etkisinden de kurtulamıyorsunuz. Yavaş yavaş kontrolüne de giriyorsunuz. Koskoca bir devletin bugün tüm NATO müttefikliğimize, tüm bugüne kadar ki işbirliklerimize rağmen bir terör örgütünün destekçisi gibi konuşması, hele hele, çekilmemek için böyle bahanelere sığınması doğru bir şey değildir.
MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ
Bir devlet bir söz verdiği zaman bu sözünün arkasında durmalıdır. Hem çekilme kararı vereceksiniz hem de çekilmemek için Türkiye’yi de suçlayıcı bahaneler bulmaya çalışacaksınız. Müttefikliğe sığmadığı gibi, rahmetli Demirel derdi ‘Süper güçlerin geri vitesi olmaz’ diye. Burada ABD geri vites yapmayı da öğrenmeye başladı sanırım. Trump iki defa Cumhurbaşkanımıza çekileceğini söyledi. Daha sonra açıklamalarını da yaptı. Dün Pompeo’nun da ‘Trump’ın kararı kesindir’ demesi de önemlidir. Bu kararlılık var. Ama zamanlamasını, nasıl ne yapacağımızın kararını yine biz veririz. Kimseden izin almayız. ABD çekilirken herhangi bir kargaşa olmasın dediği zaman, tabii ki Cumhurbaşkanımız aynı zamanda başkomutan, ‘bir bekleme sürecine geçelim’ dedi. Ama bu iş uzatılırsa veya zamana yayılmaya çalışılırsa ‘Türkler Kürtleri katledecek’ gibi yanlış ve saçma gerekçelerle gerçek olmayan söylemlerle bu işi savsaklamaya çalışırlarsa o zaman biz de bu kararımızı uygulamaya koyarız. Bunun da kararını, askerlerimizle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız verecek.”
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