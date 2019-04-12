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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ ANKARA
12.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fırat Kalkanı bölgesine PYD/YPG’den sızma girişimi

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Fırat Kalkanı bölgesine PYD/YPG’den sızma girişimi

Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesi ile Tel Rıfat sınır hattında Mare yakınındaki Şeyh İsa köyü kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile terör örgütü PYD/YPG arasında önceki gece üç saatten fazla yoğun çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, Afrin merkezi yakınları ile Bülbül Dağı ve Azez’de de patlamalar olduğu bilgisini paylaştı.

PYD/YPG’lilerin Mare kırsalında bulunan ÖSO güçlerinin cephe hattına sızma girişiminde bulunması üzerine başlayan çatışmalarda, terör örgütünün ağır kayıplar verdiği bildirildi. Teröristlerin sızmasını fark eden ÖSO birliklerinin yoğun atış altına aldığı PYD/YPG’lilerin, birçok yaralıyı arazide bırakarak bölgeyi terk ettiği belirtildi. Terör örgütünün sızma girişiminin geri püskürtülmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) hem söz konusu sınır hattında hem de bölgenin doğusuna doğru alanda uçuşlar yaparak hareketliliği izledi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının da Fırat’ın doğusunda Akçakale-Tel Abyad sınır hattı üzerinde keşif uçuşları yaptığı kaydedildi. PYD/YPG’li teröristler, Tel Rıfat’tan zaman zaman TSK ve ÖSO hâkimiyetindeki Azez, El Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerine taciz atışlarında bulunuyor.

TEL RIFAT’TA ÇEKİLME YOK

Rus askeri polis gücünün Tel Rıfat’tan çekilmeye başladığı iddiaları ise Ankara tarafından doğrulanmadı. İddialar üzerine Türk güvenlik birimlerinin sahadan topladıkları bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede, Rus güçlerinin yanı sıra, PYD/YPG unsurları ile İran destekli milisler ve rejime bağlı güçlerin Tel Rıfat bölgesinde bulundukları tespit edildi. Tel Rıfat sınırında Türk ve Rus askerlerinin birbirinden bağımsız devriye yapmalarında ise herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.

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