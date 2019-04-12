Fırat Kalkanı bölgesine PYD/YPG’den sızma girişimi
Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesi ile Tel Rıfat sınır hattında Mare yakınındaki Şeyh İsa köyü kırsalında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile terör örgütü PYD/YPG arasında önceki gece üç saatten fazla yoğun çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, Afrin merkezi yakınları ile Bülbül Dağı ve Azez’de de patlamalar olduğu bilgisini paylaştı.
PYD/YPG’lilerin Mare kırsalında bulunan ÖSO güçlerinin cephe hattına sızma girişiminde bulunması üzerine başlayan çatışmalarda, terör örgütünün ağır kayıplar verdiği bildirildi. Teröristlerin sızmasını fark eden ÖSO birliklerinin yoğun atış altına aldığı PYD/YPG’lilerin, birçok yaralıyı arazide bırakarak bölgeyi terk ettiği belirtildi. Terör örgütünün sızma girişiminin geri püskürtülmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) hem söz konusu sınır hattında hem de bölgenin doğusuna doğru alanda uçuşlar yaparak hareketliliği izledi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının da Fırat’ın doğusunda Akçakale-Tel Abyad sınır hattı üzerinde keşif uçuşları yaptığı kaydedildi. PYD/YPG’li teröristler, Tel Rıfat’tan zaman zaman TSK ve ÖSO hâkimiyetindeki Azez, El Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerine taciz atışlarında bulunuyor.
TEL RIFAT’TA ÇEKİLME YOK
Rus askeri polis gücünün Tel Rıfat’tan çekilmeye başladığı iddiaları ise Ankara tarafından doğrulanmadı. İddialar üzerine Türk güvenlik birimlerinin sahadan topladıkları bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede, Rus güçlerinin yanı sıra, PYD/YPG unsurları ile İran destekli milisler ve rejime bağlı güçlerin Tel Rıfat bölgesinde bulundukları tespit edildi. Tel Rıfat sınırında Türk ve Rus askerlerinin birbirinden bağımsız devriye yapmalarında ise herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.
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