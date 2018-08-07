Firariyken eşinden velayet davası
15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve geçen ay Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanarak tutuklanan hâkim İsmail Kurt’a, eşi N.K. üç çocuğunun velayetini almak için dava açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, İzmir’deki ‘Askeri Casusluk’ kumpasının hâkimi İsmail Kurt ile N.K.’nın evliliklerinden 3 çocukları vardı. En son İstanbul Adalet Sarayı’nda Tüketici Mahkemesi’nde hâkimlik yapan İsmail Kurt, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma sürerken ortadan kaybolan Kurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, arama ve yakalama kararı çıkardı.
Bu süreçte eşinin nerede olduğunu bir türlü öğrenemediğini dile getiren N.K., verdiği velayet davası dilekçesinde, “Tam iki yıl eşimden haber bekledim. Ama nerede olduğunu bulamadım. Eşimle en son darbe girişiminden 3 gün sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde telefonla görüşmüştüm. Bir daha görüşmemiz olmadı. Eşimin ortadan kaybolması üzerine oldukça zor günler geçirdim. İkâmetimi değiştirmek zorunda kaldım. Maddi olarak durumumuz kötüleşti” ifadelerini kullandı.
2 YIL ARAYIP SORMADI
Firari eşi İsmail Kurt’un iki yıllık süreçte kendilerini arayıp sormadığını belirten N.K., dava dilekçesinde şöyle devam etti: “Bu süreçte ailesinin yanında olmadı. Çocuklarına babalık görevlerini yerine getirmedi. Resmi ve özel kurumlarda çocuklar adına en ufak bir işlem yapmaya kalksam zorluklarla karşılaşıyorum. Bunları sadece kendim yapabilmek için velayet hakkını tek başıma kullanma gereği doğmuştur. Ergin olmayan çocuklarımın velayetini tek başıma kullanmam için babada olan velayet yetkisinin kaldırılmasına, velayet yetkisinin sadece anneye tevdiine karar verilmesini istiyorum.”
N.K.’nın 16 Mayıs 2018 tarihinde açtığı davadan 20 gün sonra İsmail Kurt, Edirne’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanıp tutuklandı.
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