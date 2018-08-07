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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.08.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

Firariyken eşinden velayet davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Firariyken eşinden velayet davası

15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve geçen ay Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanarak tutuklanan hâkim İsmail Kurt’a, eşi N.K. üç çocuğunun velayetini almak için dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, İzmir’deki ‘Askeri Casusluk’ kumpasının hâkimi İsmail Kurt ile N.K.’nın evliliklerinden 3 çocukları vardı. En son İstanbul Adalet Sarayı’nda Tüketici Mahkemesi’nde hâkimlik yapan İsmail Kurt, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma sürerken ortadan kaybolan Kurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, arama ve yakalama kararı çıkardı.

Bu süreçte eşinin nerede olduğunu bir türlü öğrenemediğini dile getiren N.K., verdiği velayet davası dilekçesinde, “Tam iki yıl eşimden haber bekledim. Ama nerede olduğunu bulamadım. Eşimle en son darbe girişiminden 3 gün sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde telefonla görüşmüştüm. Bir daha görüşmemiz olmadı. Eşimin ortadan kaybolması üzerine oldukça zor günler geçirdim. İkâmetimi değiştirmek zorunda kaldım. Maddi olarak durumumuz kötüleşti” ifadelerini kullandı.

2 YIL ARAYIP SORMADI
Firari eşi İsmail Kurt’un iki yıllık süreçte kendilerini arayıp sormadığını belirten N.K., dava dilekçesinde şöyle devam etti: “Bu süreçte ailesinin yanında olmadı. Çocuklarına babalık görevlerini yerine getirmedi. Resmi ve özel kurumlarda çocuklar adına en ufak bir işlem yapmaya kalksam zorluklarla karşılaşıyorum. Bunları sadece kendim yapabilmek için velayet hakkını tek başıma kullanma gereği doğmuştur. Ergin olmayan çocuklarımın velayetini tek başıma kullanmam için babada olan velayet yetkisinin kaldırılmasına, velayet yetkisinin sadece anneye tevdiine karar verilmesini istiyorum.”

N.K.’nın 16 Mayıs 2018 tarihinde açtığı davadan 20 gün sonra İsmail Kurt, Edirne’den Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanıp tutuklandı.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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