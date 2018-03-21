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    Firari yankesici tutuklandı

    AA
    21.03.2018 - 20:52 | Son Güncelleme:

    Kayseri'de 8 kişinin cep telefonunu yankesicilik yoluyla çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

    Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerinde 8 kişinin cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin H.S. (30) olduğunu belirledi.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.S'nin, 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: kayseri , polis , yankesici , gündem
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