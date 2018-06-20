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    Polis her yerde o sevgilileri arıyordu... Pazarda basıldılar!

    ADANA (AA)
    20.06.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın ve erkek arkadaşı, alışveriş için gittikleri semt pazarında yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı tehdit ve yağma suçundan hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elife İstek (46) ve benzer 7 olaydan hakkında 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Cebrail Çoban'ın (52) merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki bir evde kaldıklarını belirledi. Evlerinde bulunmayan firarilerin aynı mahalledeki semt pazarına alışverişe gittiğini tespit eden ekipler, bölgede önlem aldı.

    Polis, firari kadın ve erkek arkadaşını pazarda yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Elife İstek ile Cebrail Çoban daha sonra adliyeye sevk edildi. Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

    Etiketler: ADANA , Operasyon , son dakika , haberler
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