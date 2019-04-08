Firari sanığa caddede infaz
İSTANBUL’da bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, cadde ortasında eşi ve oğlunun gözleri önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.
Kadıköy ilçesi Erenköy Bağdat Caddesi üzerinde dün saat 16.30’da, İran’lı firari uyuşturucu kaçakçısı Naji Sharifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte bir kafeden çıkıp otomobiline doğru yürümeye başladı. Ünğan’a aracına bineceği sırada yabancı plakalı bir otomobilden ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Ünğan eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede İlhan Ünğan’ın kafasına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, buraya gelen Ünğan’ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinden çıkan 2 tabancaya el koyuldu.
2’ŞER KEZ MÜEBBET TALEBİ
Büyükçekmece’de 2014 yılında Ergenekon Davası’nın gizli tanığı İran’lı Naji Sharifi Zindashti’nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförünün cip ile trafik ışıklarında durdukları sırada öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yargılanıyordu. Savcılığın hazırladığı iddianamede, tutuklu Orhan Ünğan ve kardeşi firari sanık İlhan Ünğan hakkında, “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek” suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
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