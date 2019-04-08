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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
08.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Firari sanığa caddede infaz

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Firari sanığa caddede infaz

İSTANBUL’da bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, cadde ortasında eşi ve oğlunun gözleri önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Kadıköy ilçesi Erenköy Bağdat Caddesi üzerinde dün saat 16.30’da, İran’lı firari uyuşturucu kaçakçısı Naji Sharifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğluyla birlikte bir kafeden çıkıp otomobiline doğru yürümeye başladı. Ünğan’a aracına bineceği sırada yabancı plakalı bir otomobilden ateş açıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Ünğan eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede İlhan Ünğan’ın kafasına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, buraya gelen Ünğan’ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinden çıkan 2 tabancaya el koyuldu.  

2’ŞER KEZ MÜEBBET TALEBİ

Büyükçekmece’de 2014 yılında Ergenekon Davası’nın gizli tanığı İran’lı Naji Sharifi Zindashti’nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförünün cip ile trafik ışıklarında durdukları sırada öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yargılanıyordu. Savcılığın hazırladığı iddianamede, tutuklu Orhan Ünğan ve kardeşi firari sanık İlhan Ünğan hakkında, “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek” suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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