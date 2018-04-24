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    Firari restoran sahibi tatilde balık yerken yakalandı!

    İHA
    24.04.2018 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin her yerde aranan zanlı organize polisi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde balık yerken sahte kimlikle yakalandı. Polislere yakalanınca "Buraya kadarmış" diyen zanlı, adliyeye götürülürken de basın mensuplarına "Su akar yatağını bulur" dedi

    Olay 11 Eylül 2017 tarihinde gecesi Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan lüks restoranda meydana geldi.
    İddiaya göre, Erkan Çoral (38,) restoranını yaklaşık 5 ay önce Kemal Daş'a (56) kiraladı. Kemal Daş ile Erkan Çoral arasında kira bedeli ve hisse devretme yüzünden anlaşmazlık çıktı.

    Bunun üzerine Çoral adamlarıyla birlikte restorana gelerek Kemal Daş'ı çıkarmak istedi. Çoral ve Daş'ın adamları silahları çekerek birbirlerine ateş etti.

    Bir anda restoran savaş alanına döndü. Çatışmada Murat Sultan ile Orhan Koğan hayatını kaybederken, Erkan Çoral, Serkan Kaplan ve Ömer Deveci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan sonra yaptığı çalışmada, çatışmaya karışan Abdül Mümin Açar, (47), Sait Yolcu (39), Çağlar Güneş (34). Ömer Deveci (34), Gökhan Alp (34), Erdinç Sevindik (33), Ali Ergün ve Serkan Kaplan'ı (35) gözaltına alındı. Durumu ağır olan şüphelilerden Erkan Çoral ve Ömer Karabacak'ın hastanede tedavileri sürerken, firari Kemal Daş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, "Biz kimseyi öldürmedik" savunmasında bulundu. Adliyeye sek edilen şüphelilerden Sait Yolcu, Çağlar Güneş, Gökhan Alp, Erdinç Sevindik, Ali Ergün ve Serkan Kaplan tutuklandı. Ömer Deveci ile Ali Mümin Açar'a adli kontrol şartı uygulandı.

    OTELDE TATİL YAPIYORMUŞ!

    Bir türlü yakalanamayan Kemal Daş'ın izini ise Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü buldu. Organize polisi, zanlının Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikte konakladığı otelde tatil yaptığını saptadı. Bunun üzerine bir ekibi Bodrum'a gönderen organize polisi, Kemal Daş'ı takip etmeye başladı. Polis, Daş'ın otelden çıkıp bir balıkçıya gideceğini belirledi. İki polis Daş'ı takip ederken iki polis de müşteri kılığına girerek balıkçıya gitti. Daş'ın siparişi geldiği sırada polisler müdahalede bulundu. Daş'ın ilk tepkisinin "Buraya kadarmış" olduğu öğrenildi.

    Öte yandan soruşturma kapsamında bir işyerinde yapılan aramada, masa çekmecelerinin gizli bölümünde 7 el yapımı patlayıcı ve pompalı tüfek bulunmuştu.

    Firari restoran sahibi tatilde balık yerken yakalandı

    "Su akar yatağını bulur"

    Daş, daha sonra Adana'ya getirildi. İşlemleri tamamlanan Daş, 2 kişiyi öldürmek ve 3 kişinin de yaralanmasına sebep olmak suçundan adliyeye gönderildi. Adliyeye gitmeden önce sağlık kontrolünden geçirilen Daş, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Su akar yatağını bulur" dedi. Daha sonra nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. 

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