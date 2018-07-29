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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
DHA
29.07.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Firari PKK'lının akıbeti belli oldu

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Firari PKK'lının akıbeti belli oldu

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında PKK’nın üst düzey sorumlusu olarak gösterilen ve firari olan ’Serdar Ali’ kod adlı PKK’lı Ali Durç’un, Şubat ayında Irak’ın kuzeyinde düzenlenen hava operasyonunda öldürüldüğü belirtildi.

PKK terör örgütüne yakın sitelerde yer alan bilgiye göre, Mardin’in Midyat ilçesine nüfusuna kayıtlı olan ve ’Serdar Ali’ kod adlı Ali Durç’un (44), 13 Şubat 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava operasyonunda öldü. 1993 yılında üniversite öğrencisi iken hakkında açılan soruşturma nedeniyle bir süre tutuklu kalan ve daha sonra dağa çıkan PKK’lı Durç’un örgütün üst düzeyinde görevler yaptığı belirtildi.

KCK İDDİANAMESİNDE FİRARİ SANIK OLARAK ARANIYORDU

Terör örgütü PKK’nın, kendine yakın internet sitelerinden Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldüğünü 5,5 ay sonra duyurduğu Ali Durç’un adı KCK İstanbul iddianemesinde geçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 yıl önce yürütülen terör örgütü KCK soruşturmasında hazırlanan ve KCK’nın İstanbul’daki üst yönetiminin anlatıldığı iddianamede, örgütün Murat Karayılan’dan sonra gelen üst düzey yöneticilerinin Ali Durç ve Kudbettin Yazbaşı olduğu belirtilmişti. İddianamede Ali Durç firari şüpheli olarak yer alırken, onunla ilgili gizli tanıkların ifadelerinide yer verilmişti. Gizli kanıtlar ifadelerinde, KCK operasyonları başladıktan sonra Kandil’e kaçtığı tespit edilen ve hakkında 14 Aralık 2011’de yakalama kararı çıkarılan Durç ile ilgili, "KCK/TM Marmara ve İstanbul genel sorumlusu. PKK’nın 30 kişilik yürütme konseyinde alınan kararlar, Ali Durç’a iletilir. Durç da talimatları kent meclisindeki sorumlulara aktarır" demişlerdi.

 

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