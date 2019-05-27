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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.05.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere operasyon

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Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere operasyon

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altındaki evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan zanlılar için yeni evler açıldığı, buraların örgüt tarafından "öğrenci evleri" olarak adlandırıldığı ve firarilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu adreslerde kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3'Ü SERBEST

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş, Y.S.A, M.P, Y.G, S.E. ve K.K. mahkemece tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 KİŞİ FİRARİ

Deşifre olmayan ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt üyelerince organize edilen evlerle FETÖ'ye yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve buralarda kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari örgüt mensuplarının da kaldığının saptanması üzerine 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Ayrıca zanlılarla sahte kimlik gelirleriyle orantılı olmayacak miktarlarda lira ve dolar, dijital materyaller ve alışveriş marketleri tarafından yardıma ihtiyacı olanlara verilmek üzere bastırılan çok sayıda 100 lira ve değişik bedelli kartlar ele geçirilmişti.

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