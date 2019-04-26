Firari FETÖ hükümlüsü Tekirdağ'da yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari Ü.M'nin, Kapaklı'da olduğunu tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Ü.M, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
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