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Gündem
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı

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Firari FETÖ hükümlüsü Bursa'da yakalandı

BURSA'da yol kontrol denetimlerinde, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş cezası ve araması bulunan İ.A. (58) yakalanarak, gözaltına aldı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İznik yolu üzerindeki kontrol noktasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda FETÖ üyeliğinden dolayı kesinleşmiş cezası ve aranmasının bulunduğu tespit edilen sürücü İ.A. gözaltına alındı.

Yalova’da oturduğu ve daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan FETÖ üyeliğinden dolayı görevinden ihraç edildiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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