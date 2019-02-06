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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA/AA
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Firari darbecilerin başına 67 milyon lira ödül konuldu

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Firari darbecilerin başına 67 milyon lira ödül konuldu

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra aralarında generallerin de bulunduğu 490 firari eski askerden 74'ü daha, İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar listesine" eklendi.

Başlarına toplam 66 milyon 900 bin lira ödül konulan darbecilerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i ise gri kategoride arananlar listesine girdi. İçişleri Bakanlığı, terör suçlarının faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı "aranan teröristler" listelerini güncelledi. Buna göre, terör örgütü PKK'dan 672, FETÖ/PDY'den 342, sol terör örgütlerinden 119, dini istismar eden terör örgütlerinden ise 75 kişi "terörden arananlar" listesinde yer aldı. Son güncellemeyle bütün kategorilerde arananların sayısı 1208'e çıktı. Bu listelerde yer alan ve etkisiz hale getirilen teröristler ise yılbaşından itibaren "etkisiz hale getirilenler" adı altında yayımlanmaya başlandı.

YUNANİSTAN’A SIĞINAN DARBECİLER KIRMIZI LİSTEDE

Darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan’a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da kırmızı kategoride başına 4 milyon lira ödül konulan darbeciler arasında yer aldı.

Firari darbecilerin başına 67 milyon lira ödül konuldu

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