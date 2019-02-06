Firari darbecilerin başına 67 milyon lira ödül konuldu
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra aralarında generallerin de bulunduğu 490 firari eski askerden 74'ü daha, İçişleri Bakanlığı'nın "terörden arananlar listesine" eklendi.
Başlarına toplam 66 milyon 900 bin lira ödül konulan darbecilerden 12'si kırmızı, 1'i turuncu, 61'i ise gri kategoride arananlar listesine girdi. İçişleri Bakanlığı, terör suçlarının faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödüller ile kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri renk kategorisinde aranan örgüt mensuplarının bilgilerinin yer aldığı "aranan teröristler" listelerini güncelledi. Buna göre, terör örgütü PKK'dan 672, FETÖ/PDY'den 342, sol terör örgütlerinden 119, dini istismar eden terör örgütlerinden ise 75 kişi "terörden arananlar" listesinde yer aldı. Son güncellemeyle bütün kategorilerde arananların sayısı 1208'e çıktı. Bu listelerde yer alan ve etkisiz hale getirilen teröristler ise yılbaşından itibaren "etkisiz hale getirilenler" adı altında yayımlanmaya başlandı.
YUNANİSTAN’A SIĞINAN DARBECİLER KIRMIZI LİSTEDE
Darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan’a kaçan eski binbaşılar Gençay Böyük, Ahmet Güzel, eski yüzbaşılar Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Süleyman Özkaynakçı, Uğur Uçan, eski astsubaylar Bilal Kurugül ve Mesut Fırat da kırmızı kategoride başına 4 milyon lira ödül konulan darbeciler arasında yer aldı.
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