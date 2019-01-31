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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Firar etti her yerde aranıyor… Ünlü isimler dava açtı

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Firar etti her yerde aranıyor… Ünlü isimler dava açtı

Aralarında Dünya bilardo şampiyonu Semih Saygıner, şarkıcı Nihat Doğan gibi birçok ünlünün de bulunduğu 169 kişi FETÖ'ye üye olduğu iddia edilen ve tüm mal varlığına el konulduktan sonra yurt dışına kaçan İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan'a tapu davası açtı.

Türkiye'de yaklaşık 220 proje gerçekleştiren İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan FETÖ'ye üye olduğu iddiası ile mal varlıklarına el konulunca yurt dışına kaçmıştı. Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre şirketin sadece bankalara olan 215 milyon lira borcundan dolayı yapımı devam eden inşaatlara el konulunca aralarında birçok ünlü sanatçı ve iş adamının da bulunduğu 169 mağdur çareyi mahkemelerde aramaya başladı.

SAYGINER VE DOĞAN'DA MAĞDURLAR ARASINDA

İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne dava açanlar arasında ünlü şarkıcı Nihat Doğan ve Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner'de bulunuyor. İnanlar İnşaat'ın Sarıyer'deki konut projesinden daire satın alan ünlüler satış bedelini ödemelerine rağmen dairelerini alamadı. Bunun üzerine adli makamlara başvuran mağdurlar söz konusu dairelerin üzerinde bulunan hacizlerinin kaldırılarak kendilerine tescillenmesini aksi takdirde ödenen bedelin faizi ile teslim edilmesini talep etti.

BANKALAR İPOTEK KOYDU, TAPULAR REHİN KALDI

Serdar İnan yurt dışına kaçtıktan sonra şirketin kapısına kilit vurulduğunu açıklamış ve şirketinin iflasını istediğini söylemişti. İflasın ardından alacaklarını tahsil edemeyen bankalar İnanlar İnşaat'a ait olan evleri ipotek altına aldı. Parasını ödedikleri halde dairelerini alamayan mağdurlar ise hem bankalara hem de Serdar İnan'a karşı hukuk mücadelesi veriyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.01.2019)
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