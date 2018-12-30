'Finiş'te iyilik var

İSTANBUL her sene büyük bir maratona ev sahipliği yapıyor. Yaşlı, genç, kadın, erkek, çocuk başlama düdüğüyle birlikte koşuya başlıyor. Bu büyük maraton içinde yine binlerce kişi için tek hedef varış noktası değil. Kimi kanser hastalarına yardım için atıyor adımlarını, kimi kız çocukları okusun diye, kimi çevre kirliliğine çözüm bulunsun diye... Dünyada benzer örnekleri olduğu gibi Türkiye’de de yardım amaçlı hareket edenler bir sivil toplum örgütü adına koşulara katılıyor. Örneğin, engelliler için koşmak isteyen kişi bu konuda çalışan sivil toplum örgütü adına kampanya yapıp olabildiğince bağış toplamaya çalışıyor.

ÜÇ GÜNDE 1 MİLYON TL BAĞIŞ

Türkiye’de 2008’den beri de iyilik için koşanlarla sivil toplum örgütlerini bir araya getiren bir oluşum var: Adım Adım.

Oluşum, Mart 2008’de, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kuruldu. O günden itibaren de yardım koşularına aracılık ederek, koşanları antrenmanından koşu gününe kadar destekleyerek bir araya getiren büyük bir yapıya dönüştü.

Bu yıl sonu itibariyle gönüllü koşucu sayısı 56 bini aştı. Beraber koştukları dernek/vakıf sayısı ise 74’e ulaştı. Bu yıl, 11 bin 863 gönüllü koşucu, çevrelerinde 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıp farkındalık yaratmaya çalıştı. 12 bin 692 yardımseverlik koşusu kampanyası düzenlendi. Adım Adım, kurulduğunda 1 milyon TL bağışa ulaşmaları 3 yıl sürerken, sadece bu yıl İstanbul Maratonu Kampanyası’nda üç gün üst üste 1’er milyon TL bağış toplayabildiler.

ORTALAMA ABD’DEN YÜKSEK

Oluşumun verdiği bilgilere göre, bu yıl ortalama bir gönüllü koşucu yardım yaptığı proje için ortalama olarak 15 kişinin 1545 TL bağış yapmasına vesile oldu. Bu ortalamalar yardımseverlik koşusunun en çok geliştiği ABD’de ise 300 dolar ve dokuz kişi. Özetle, 2008’den bu yana 50 binden fazla gönüllü koşucu, 40 sivil toplum kuruluşu için 350 binden fazla bağışçıdan 37 milyon TL’nin üstünde bağış toplanmasına vesile oldu. Sekiz yıldır İstanbul ve Antalya maratonlarına katılanların en az yüzde 20’si yardımseverlik koşusu yapanlar. Daha önce İstanbul Maratonu, Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu, New Balance Bozcaada Yarı Maratonu’nda yardımseverlik koşusu yapılırken, geçen yıldan beri de kulaç atılan yarışlar arasına Eker I Run ve Boğaziçi Yüzme Yarışı da katıldı.

SIRADA ANTALYA VAR

Adım Adım Dönemsel Başkanı Kıvanç Ergun, şunları söylüyor: “Bir yıl daha bitti ve bu demek oluyor ki iyilikle doldurabileceğimiz 365 yepyeni gün var önümüzde... Şu aralar, İstanbul Maratonu’nda 36 STK’nın projeleri için Adım Adım ile birlikte yardımseverlik koşusu yapan 7 bin 800 gönüllü koşucunun, tam 116 bin bağışçıyı harekete geçirerek kırdığı 12.2 milyon TL’lik bağış rekorunun etkisinden sıyrılıp, ilk kez iyilik peşinde koştuğumuz Antalya’ya 12. defa giderek, Uluslararası Antalya Maratonu Runatolia’da bir kez daha koşmanın hayallerini kuruyoruz. Üç gün boyunca bahara ‘Merhaba’ diyerek eğleniyor, bol bol sohbet ediyor, aynı amaç için adımlarımızı atıyor ve ‘İyilik Peşinde Koşuyoruz.’ 44 koşucu ile Antalya’da başlayan iyilik serüveninin, 3 Mart 2019’da 2000 kişiyi aşkın bir kalabalıkla taçlanmasını bekliyoruz. İyiliğin ne kadar bulaşıcı olduğunu gösteren başka bir kanıta ihtiyacımız var mı sizce?”

HEPSİ BİRDEN KOŞUYOR

Adım Adım’ın kurucuları da yöneticileri de koşucu. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Doç. Dr. Itır Erhart, kaynak ve farkındalık yaratmak için 5 maraton ve yirmiye yakın yarı maraton koştu. Tevhide Koçak, her sene iyilik peşinde mutlaka 21 kilometre koşuyor. Renay Onur, Türkiye’nin ilk ve en başarılı üç yardımseverlik koşucusundan biri. 40 bini aşkın gönüllüye ve 40 STK’ya kaynak geliştirme koçluğu yaptı.

DİKKAT!

Adım Adım’ın önemli bir uyarısı var: “Kişilerden veya kurumlardan, doğrudan elden veya banka hesabına yatırılmak suretiyle para alınmıyor. Bağışlarınızı, desteklenen ‘şeffaf ve hesap verebilir’ sivil toplum kuruluşunun kredi kartı veya banka hesabına yatırmanız ve hesap numarası ile sivil toplum kuruluşunun adının çakıştığından emin olmanız gerekiyor. Bağışçı olarak bağışladığınız her kuruşun karşılığını görebilmeli, gerektiğinde dilediğiniz soruyu STK’ya sorabilmelisiniz.”

Siz de destek

olun

m AKUT Arama

Kurtarma Derneği

Doğal afetlerde, dağ ve diğer doğa kazalarında yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşan, toplumu bilgilendiren, gönüllülük esasına dayalı.

www.akut.org.tr

m Darüşşafaka Cemiyeti

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocuklara yatılı ve burslu kolej seviyesinde eğitim veriyor.

www.darussafaka.org

m Ali İsmail

Korkmaz

Vakfı (ALİKEV)

Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz adına kurulan vakıf, gençlerin toplumsal fayda sağlayan etkinliklerde yer alarak daha önyargısız, daha çatışmasız, daha eşitlikçi bireyler haline gelmelerini amaçlıyor. www.alikev.org

GÜLMEK İYİLEŞTİRİR DERNEĞİ

Ciddi hastalıklar ve travmalar sebebi ile gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psiko-sosyal destek sağlamayı amaçlıyor. gulmekiyilestirir.org.tr

LOKMAN HEKİM SAĞLIK VAKFI

1986’dan beri ekonomik yoksunluk içerisindeki insanlara sağlık ve eğitim desteği veriyor. Bugüne kadar yaklaşık 700 bin hizmet sundu. Bugün etik, dünya ile entegre, başarılı hekimlerin yetişmesi için çalışıyor. www.lokmanhekimsv.org

KADIN DAYANIŞMA VAKFI

1993’ten bugüne, kadına yönelik şiddetle mücadele eden, şiddete maruz kalan kadınlara ücretsiz olarak sosyal, hukuki ve psikolojik destek sunan, çalışmalarını dayanışma anlayışıyla ve gönüllülerin destekleriyle sürdüren feminist bir kadın örgütüdür.

www.kadindayanismavakfi.org.tr

TOHUM OTİZM VAKFI

Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla 2003 yılından beri çalışıyor. www.tohumotizm.org.tr

TEMA VAKFI

Erozyonla mücadele etme, toprağımızı koruma ve sürdürülebilir yaşam amacıyla çalışıyor. Türkiye’nin doğasını koruma hedefiyle, ülke çapında eğitim, ağaçlandırma, kırsal kalkınma ve savunuculuk çalışmaları yürütüyor. www.tema.org.tr

BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ (BOOM)

Çocuk haklarını hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen okulöncesi ve ilkokulların kurulması ve bu modelin ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar sürdürüyor. www.baskabirokulmumkun.net

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ (SERÇEV)

Başta serebral palsili olmak üzere tüm engelli çocukların eğitim ve sağlık sorunlarına kalıcı projelerle çözüm arıyor. www.sercev.org.tr

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ (TOFD)

Omurilik felçli bireyler başta olmak üzere tüm ortopedik engelli bireylerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapıyor. www.tofd.org.tr

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (AÇEV)

Sağlıklı, mutlu ve başarılı çocuklar için erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri geliştiriyor ve sahada uyguluyor. www.acev.org

KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI

1986 yılından bu yana dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek amacıyla çalışıyor. www.kedv.org.tr

NASIL KOŞABİLİRSİN?

İyilik Peşinde Koş Platformu’nda şu anda çevre, çocuk, doğal afetler, eğitim, engelli yaşam, genç, insan hakları, insani yardım, kadın, kültür ve sanat, sağlık ve toplumsal gelişim alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları bulunuyor.

www.adimadim.org’dan sivil toplum kuruluşu ve projesi seçiliyor. Sitedeki yolu izleyip gönüllü koşucu olduktan, kampanyanızı çevrenize duyurmanız ve bağış istemeniz gerekiyor. Ve sonrası antrenmanlar... Zira, koşu gününde sizi destekleyen grubu hayal kırıklığına uğratmamanız gerek.

Sabah antrenmanı için yataktan erken kalkmak, yoğun bir günün ertesinde antrenmanı ertelememek ve hatta yarışı bitiremeyeceğinizi düşündüğünüz anlarda sizi motive edecektir.

Koşu gününde, koşu sırasında en fazla seyirci desteği kime geliyor biliyor musunuz? Gönüllü koşuculara... Koşunuzu adadığınız kişiler, o derneğin ve vakfın çalışanları sizi hiç yalnız bırakmıyor.

Her gönüllü koşucu şikâyet etmeyi, izlemeyi bırakıp toplumda kendini rahatsız eden bir sorunu çözmeye çalışan bireydir.

iyilikpesindekos@adimadim.org