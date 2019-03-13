‘Fındığı dolara bağla’ çağrısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’dan hükümete fındık çağrısında bulundu.
Millet İttifakı’nın İYİ Partili büyükşehir belediye başkan adayı Atakan Aksoy’a destek isteyen Akşener, şunları söyledi: “Fındık göçü önler, Karadeniz’i evinde tutar, ekonomidir, zenginliktir, iştir, istihdamdır. Fındığa 5 dolar ver, dolara bağla ve dünya mecburen satın alacak, 5 dolardan satın alacak. Bir yerel seçime gidiyoruz, sanırsınız savaşa gidiyoruz. Tutturdular bir beka beka. Elbette Türkiye’nin düşmanları çok, o düşmanları sevindirmemenin yolu birliğimizi muhafaza etmektir. Bir belediye kazanabilmek için insanları birbirine düşürmemektir.”
Partisinin Gümüşhane il başkanlığını da ziyaret eden Akşener, “Allah’ıma bin şükür, ‘hırsız, ahlaksız’ diyemediler. Her türlü iftira atıldı ama bunları söyleyemediler” diye konuştu.
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