Finansın merkezi Ataşehir olacak

Herkes 31 Mart seçimine odaklandı. İstanbul’daki en kritik yerlerden biri de Ataşehir. İddialı mısınız? Kazanırsanız ne yapacaksınız?

Biz zorları severiz. Zorlukları aşarak geldik. Sancaktepe’ye 10 yıl önce gittiğimizde çok zor bir yerdi. Seçimi kazanmak da çok kolay değildi. Seçim sonrasında hizmet üretmek anlamında başta imar mülkiyet problemleriyle zor bir ilçeydi ama 10 yılda şehir standartları çok yükselmiş bir ilçeyi halkımıza armağan etmiş olduk. Ataşehir’de biz seçimi alacağız çünkü Ataşehir halkı değişime karar vermiş. Sokakta karşılaştığımız tüm vatandaşlarımız “Ataşehir’de değişim olmalı” diyor. Geçen yönetim, 10 yıl içerisinde vaat ettiğinin yüzde 5’ini bile gerçekleştirememiş.

İsmail Erdem, Ataşehir için planladığı projeleri Eren Aka’ya anlattı.

Ne tür sorunlar var?

Başta imar ve mülkiyet problemleri var. Zaten mülkiyet problemleri çözülmeden şehirleşme şansı yok. Şu anda Ataşehir, 2.5 mahallesi hariç maalesef köy gibi kalmış. Çok ihtiyaçlı bir bölge. Sosyal mekanlar, kültürel mekanlar, sportif tesis ve altyapıya ait kamusal alanda hiçbir çalışma yok. Sokaktaki gençleri, kadınları sosyal hayatın içine çekip bir kültürel buluşmada var edecek mekânsal üretimlerin öncelikle gerçekleşmesi gerekiyor. Eğitime, kültüre, sanata, spora altyapı oluşturmak lazım. 10 yılda Sancaktepe’de yaptıklarımız bu anlamda bizim referansımız.

Özellikle sosyal belediyecilik anlamında çok eksik var bu tarafta. Biz Sancaktepe’de çocuklara dokunduk, gençlere dokunduk. Bilgi evleri, gençlik merkezleri, gençler için mesleki eğitim kursları, kadınlarımız için meslek sanat kursları kurduk. Kadınları sosyal hayatın içerisine çekerek toplumsal bir güç oluşumunda kadınları da aktör haline getirmek gerektiğine inanmıştık. Eğitim ve kültürel seviyenin zenginleşmesi amaçlı farklı içerikli programlar organize ettik. Yaşlılara özel çalışma, engelli vatandaşlarıma ayrı, gençlerimize ayrı programlar yaptık.

BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

1 Nisan’da seçilirsem öncelikli çalışmalarım arasında eğitim, kültür sanat, spor olacak. Şu anda toplumda nüfus sayımı itibariyle yüzde 50-50 kadın erkek eşitliği var ama Ataşehir’de sosyal hayatın içinde kadınlara maalesef uygun mekanlar üretilmediği gibi fırsatlar da tanınmamış.

Zaten AK parti seçmeni size oyunu verecek. Diğer partili vatandaşlar neden size oy vermeli? Her partili vatandaşın başkanı olacağım diyor musunuz?

Öyle dedik ve öyle de yaptık. 2009’da CHP’den Arif Sağ adaydı. AK Parti’nin adayı da bendim. Arif Sağ yüzde 30 oy aldı, ben yüzde 40. Ama 5 yıl sonraki seçimde oyum yüzde 50’ye çıktı. Son anketlerde ben gelmeden önce Sancaktepe’de yüzde 55 ila yüzde 58 oyumuz vardı. Farklı görüş ve partili vatandaşlarımızdan da şahsıma özel gelen oylar oldu. Biz toplumu hiçbir zaman kutuplaştırmadık, ötekileştirmedik, her zaman birleştirici olduk. Birlikte yaşama kültürünü zenginleştirdik. Her daim sahadaydım, makamda odasında oturmak bana göre değil. Onun için sadece AK Partili seçmenin değil farklı partili, farklı dünya görüşü olan vatandaşlarımızın oylarını da aldık.

Ataşehir halkı sizi nasıl karşıladı?

Ataşehir halkı bizi Sancaktepe’den yakından takip ediyordu. 2009’da Ataşehir belediye başkan aday adayı iken Sancaktepe’ye gittim. 34 yıldır Ataşehir’de ikâmet ediyorum. Dönüşte Ataşehirli komşular bizi heyecanla karşıladı. Ataşehirli komşularım, Sancaktepe’de yaptığımız hizmetleri gördükten sonra Ataşehir’e aday olmamdan o kadar mutlu ki alacakları hizmetlerin ne kadar fark edeceğini şimdiden konuşmaya başlamışlar. Bu benim için gurur verici bir şey. Başkan seçilir seçilmez bir an önce söz verdiğim tüm projeleri hayata geçireceğim. En başta imar mülkiyet problemleri var ve acil çözülmesi lazım. Ataşehir’in henüz bir hükümet konağı yok. Şehrin merkezi yok. Şehirde yoğun yeşil alan eksiklikleri var. Sosyal ve kültürel mekanlar eksik. Spor, kültür-sanat merkezi yok. Bunların hepsi Sancaktepe’de var. Komşularımız iki ilçeyi kıyaslamaya başladı bile.

Ataşehir’in finans şehri kimliğiyle ilgili ne yapacaksınız?

Ataşehir’e bir finans müzesi kuracağız. Burada da para yönetimi ve tasarruf işlenecek. Özellikle ‘Ataşehir Finansın Merkezi’ diye bir kimlik oluşturulması gerekiyor. Finans müzesi de gerçek anlamda belge niteliğinde bir kimlik oluşturacak.

FONKSİYONEL OPERA BİNASI

Sosyal kültürel mekanlar olarak da Ataşehir’de çok fonksiyonel bir opera sanat kültür merkezine ihtiyaç var. Çünkü Anadolu yakasında böyle bir mekan yok. Çok seyircili bir konser, tiyatro ve benzer etkinlik düzenleyelim deseniz böyle bir yapı yok. Ayrıca bir gençlik akademisi kuracağız, spor akademisi kuracağız; ilkokuldan üniversite hazırlığa kadar bütün bölümlerde tüm çocuklarımıza destek olacağız.

ÖNCELİKLE İMAR SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Seçilirseniz 1 Nisan itibariyle Ataşehir’de önceliğiniz ne olacak?

1 Nisan’da göreve geldiğimde ilk müdahalem mülkiyet problemi olan Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan’la ilgilenmek. 15 mahallemizin de imarla ilgili sıkıntısı var. İlk işim bu sorunu ortadan kaldırmak. 45-50-55 yıllık binalarda oturuyor komşularımız. Depreme karşı dayanıksız binalar. İlk yapılması gereken çalışma Ataşehir’in tüm mahallelerinde çevreci bir imar planını sağlamak. İmar planlarını çıkarırken de sosyal, kültürel ve sanatsal mekanlar ile yeşil alanları, spor ve okul alanlarını düzenli bir şekilde planlamak.

Ataşehir sitelerle çevrili. İlçede özel spor salonlarına parası yetmeyen vatandaşlar için bir projeniz var mı?

Sancaktepe’ye 3 yüzme havuzu, 4 olimpik spor salonu yaptık. Sporcu performans laboratuvarı bile koyduk. 7-15 yaş arası çocukları testten geçirerek hangi spor branşına uygunsa bilimsel tespitten sonra oraya gönderiyoruz. Ataşehir’de kamuya ait bir yüzme havuzu yok. Salon sporları için mekan yok. 17 mahallede de mutlaka açık alanlarda halı saha, basketbol sahaları gibi spor alanları mutlaka olacak. Spora çok önem veriyorum çünkü ülkemizde gençlerin karşı karşıya kaldığı önemli bir tehlike, uyuşturucu. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak en iyi yolun spor olduğuna inanıyorum. Tabii ki sadece spor değil kütüphaneler, bilim merkezleri gibi bir dizi yerler kuracağız.

MEYDAN... HASTANE... YEŞİL ALAN...

Ataşehir için vizyon projeniz nedir?

Kozyatağı’nda Kadıköy hali vardı bilirsiniz. Trafik açısından da görüntü açısından da ilçenin kalbinde oldukça ağır bir yüktü; hal kalkıyor. Aynı zamanda görüntü kirliliği bitiyor. Yerin altına otopark yapılacak. Otoparkın üst kısmına 55 bin metrekare bir şehir meydanı projemiz var. 30 bin metrekare yeşil alanla birlikte içinde de bir hükümet konağı olacak. Böylelikle Ataşehir’de halin olduğu yer yemyeşil bir meydana kavuşmuş olacak. Şu anda Tuzla’ya yeni hal binası yapımına başlandı, kısa sürede oraya taşınacak.

Şehirler meydansız olmaz. Osmanlı’da da bütün yollar merkeze çıkardı. Kamusal alanlar, meydanlar, minik minik çarşılar varmış. Kamuya ait Hazine’nin mülkü olan Erenköy Gümrüğü ve İETT garajının olduğu alan da 300 dönüm bir araziye sahip. Oranın da 30 yıldır trafik yükü var. Orası 30 yıl önce tenha bir şehirdi. Şimdi Ataşehir’in kalbinde hançer gibi duruyor. Buranın da taşınması gerektiğini gerekli makamlara söyledik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Gümrük Ticaret Bakanı duruma çok olumlu yaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız da en son Ataşehir mitinginde resmen ilan etti; 300 bin metrekare olan bu bölge millet bahçesi şeklinde yeşil alan olacak. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi yanında 180 bin metrekare PTT’nin kullandığı çok eski bir hangar vardı. Orası da Sağlık Bakanlığı’na devredilmek üzere. Hazine, çalışma yürütüyor. 1200 yataklı araştırma eğitim hastanesi Ataşehir’e kazandırılacak.

KURTULUŞ SAVAŞI ‘PANORAMA’DA

Sancaktepe’de Çanakkale Panorama projeniz vardı. Ataşehir için ne düşünüyorsunuz?

Bir başka çalışmamız Ataşehir’i tarihle bütünleştirmek. Kuracağımız Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş Savaşı Panorama da Türkiye’de bir ilk olacak. İstanbul’da iki adet panorama var. Birincisi 1453 İstanbul, ikincisi Sancaktepe’de yaptığımız 1915 Çanakkale Panorama. İstiklal Savaşı’nı müzeleştirip panoramaya taşımamız gerekiyor. Kendi yerli ve milli tarihimizle halkımızı, gençleri buluşturmamız gerekiyor.

KAYIŞDAĞI’NA TELEFERİK VE SEYİR TERASI

Kayışdağı ile ilgili projeleriniz neler olacak?

Kayışdağı gibi bir nimet var İstanbul’da. Aydos Tepesi’nden sonra ikinci en yüksek yer. Yeditepe Üniversitesi kapısının önünden bir teleferikle 4-5 tane ayak koyarsanız Kayışdağı zirvesine ulaşabiliyorsunuz. Tepe tam bir seyir terası niteliğinde. 360 derece panoramik Marmara Denizi’ni görüyorsunuz. Hava açıkken Silivri’den Sarıyer’e kadar olan eşsiz Boğaziçi manzarasını izleyebilirsiniz. Hatta dikkatli baktığınızda Uludağ’a kadar görme imkânı var. Bu mükemmel seyir terasını projelendirip teleferik hattını da büyükşehir belediyemizle birlikte inşallah yatırım programına dahil ettirmeyi planlıyoruz.