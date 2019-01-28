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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
28.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Film gibi operasyon! Polisler garson kılığına girdi ve...

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Film gibi operasyon! Polisler garson kılığına girdi ve...

İstanbul'da kontrole gittikleri reklam şirketinde buldukları eksikler karşılığında ceza kesmemek karşılığında 250 bin lira rüşvet istedikleri iddia edilen 4 vergi müfettişi ile onlara yardım eden biri mali müşavir kadın toplam 6 kişi film gibi operasyonla gözaltına alındı. Polisin 2 aylık çalışması sonucu bir kafeteryada vale, garson ve müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Vergi müfettişleri geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de bir reklam şirketine gitti. Defterlerde eksiklik olduğunu söyleyerek tutanak tutan müfettişler şirketten ayrıldı. Tutulan tutacağın ardından şirkete gelen N.T adlı bir kişi, işyeri sahibi Y.E’ye müfettişleri tanıdığını, 250 bin TL karşılığında cezadan kurtulabileceğini söyledi

Y.E, Maliye Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Yapılan başvurunun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Y.E, polisin kontrolünde rüşvet miktarında pazarlık yaptı. Miktarı 50 bin TL’ye düşürttü.

Varılan anlaşmanın ardından Y.E ve N.T, Maltepe’de bir lokantada buluştu. Seri numaraları alınmış paraları alan N.T, bir süre oyalandıktan sonra vergi müfettişi H.K. ile bir kafeteryada buluştu. N.T, buluşmanın ardından H.K ile dışarı çıktı. Parayı verdiği sırada da operasyon başlatıldı. Kafeteryadaki garson ve vale rolüne bürünen polisler N.T ve H.K’yı gözaltına aldı. Poşet içerisindeki 50 bin TL’ye de el konuldu.

Polis operasyonun devamında rüşvet olayının içindeki Mali Müşavir A.H.K. ile vergi müfettişleri E.D., M.A. ve M.K.’yı da yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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