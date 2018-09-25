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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli)
25.09.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Film gibi operasyon!

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KOCAELİ, İstanbul, Bolu ve Muğla illerinde teknoloji marketlerine girerek yaklaşık 2 milyon TL değerinde elektronik eşya çalan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 7si adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’de 15 Temmuzda bir teknoloji mağazasından 650 bin TL değerinde, 21 Eylül’de de başka bir teknoloji mağazasından 550 bin TL değerinde cep telefonu ve elektronik eşya çalındı. Polis ekipleri, her iki soygun olayında da şüphelilerin aynı yöntemi kullandığını saptadı. Araştırmalarını bu yönde sürdüren ekipler, aynı kişilerin 8 Temmuz’da Bolu’da bir teknoloji mağazasından 50 bin TL değerinde, 1 Eylül’de Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir teknoloji mağazasından da 600 bin TL değerinde cihaz çaldığını tespit etti. 

Çetenin ayrıca farklı tarihlerde İstanbul’da bir eve girerek 170 bin TL değerinde bir otomobil ile 4 farklı otomobilden plaka çaldıkları belirlendi.

Film gibi operasyon

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan araştırmanın ardından polis ekipleri İstanbul Okmeydanı, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde bazı adreslerle TEM otoyolunda seyir halindeki bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri olduğu belirlenen M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., M.F.T., E.T., M.T. ve F.T. gözaltına aldı. Adreslerde ve otomobilde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ile buna ait fişekler, 1 balyoz, 1 tornavida ve 2 levye ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.F.T. ve F.T. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., E.T. ve M.T. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları elektronik eşyaları sattıkları ve gelen parayla lüks otomobiller satın aldıklarını söyledikleri belirtildi. Şüphelilerin otomobillerine de el konuldu.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Çetenin gerçekleştirdiği soygunlar teknoloji marketlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde şüphelilerin İstanbul’dan çaldıkları lüks otomobil ile teknoloji marketlerine geldikleri, bir kişi araçta beklerken, birinin ise elinde pompalı tüfek ile binanın kapısında beklediği görülüyor. Çetenin diğer üyeleri levye ve balyoz ile teknoloji marketlerinin kepenk ve kapılarını kırarak içeri girdikleri ve yanlarında getirdikleri çuvallara cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi küçük boyutlu elektronik eşyaları doldurduktan sonra kaçtıkları görülüyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde girdikleri marketlerden çıkan şüpheliler kaçıyor.

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