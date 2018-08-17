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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
17.08.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Film gibi olay! Yüzerek geldi...

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Tuzla’da özel bir Marina’dan çalınan 14 metrelik lüks tekne, emniyeti alarma geçirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü teknenin bulunması için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde tekne Bodrum Torba açıklarında demir atmış vaziyette bulunurken, teknenin seyir rotasının İtalya olduğu öğrenildi.

Olay, 19 Temmuz günü Tuzla’da bulunan özel bir Marina’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde marinanın açıklarına gelen 4 kişiden biri, gecenin ilerleyen saatlerinde yüzerek tekneye çıktı. Olayı inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla özel ekip kuruldu. Teknenin özellikle terör örgütü soruşturmaları zanlılarının yurt dışına kaçırılması için kullanılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Türkiye'nin bir çok şehrinde çalışmalara başladı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, İstanbul ve Türkiye’deki Deniz Ticaret odaları, Deniz Hudut Kapıları, Liman Başkanlıkları, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adeta denizleri abluka altına aldı. Yapılan çalışmanın ardından tekne, Bodrum Torba'da bir balıkçı barınağında demir atmış vaziyette bulundu.
Yapılan incelemelerde teknede 800 litre mazot bulunduğu ve seyir rotasının İtalya olduğu öğrenildi. Teknede parmak izi çalışması yapan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. İncelemelerin ardından Tuzla'ya getirilen tekne, sahibine teslim edildi.

TEKNENİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Tuzla’da özel bir marinanın açıklarına geldikten sonra gece saatlerinde yüzerek tekneye çıkan hırsızın tekne ile marinadan çıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Film gibi olay Yüzerek geldi...

 

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