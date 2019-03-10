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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
10.03.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Film gibi olay... Süper babaanne!

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Film gibi olay... Süper babaanne!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 70 yaşındaki kadın, torunun aracını yakmaya çalışan kadını evinin balkonundan saksı atarak engelledi.

Alınan bilgiye göre Arzu B, kendisiyle evlenmediği iddiasıyla erkek arkadaşı Harun Z'nin Yeşilevler Mahallesi Demetevler Sokak'taki evinin önünde park halinde olan otomobilini ispirto dökerek yakmaya çalıştı.

Bu sırada evinin balkonunda bulunan ve olayı fark eden Harun Z'nin babaannesi Sevim Z, Arzu B'ye saksı fırlattı. Saksı atılması üzerine otomobili ateşe veremeyen Arzu B. olay yerinden kaçtı.

FIRÇAYLA BEKLEDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Haber verilmesi üzerine iş yerinden eve gelen Harun Z. de polislere, kız arkadaşından şikayetçi olmadığını söyledi.

Elinde oto yıkama fırçasıyla aracın başında bekleyen babaanne Sevim Z. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli kadının, "Torunun beni alacaktı niye almadı." şeklinde konuşarak aracı yakmaya çalıştığını ve saksı atarak ona engel olduğunu anlattı. 

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