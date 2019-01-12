Eskişehir’de tuhaf olay! Önce evi kiraladılar sonra…
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini 3 hafta önce kiraya veren A.A., bu kişilerin evinde kazı yaptığını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 2'nci derece arkeolojik SİT alanı sınırları içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını ve şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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