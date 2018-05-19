Filistin'e barış gücü çağrısı

iSTANBUL Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı’nın sonuç bildirgesi dün akşam yayınlandı. 30 maddeden oluşan sonuç bildirgesinde, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen ağır vahşet olaylarından işgalci güç olarak İsrail’in tamamen sorumlu tutulduğu belirtildi. Bildirgede, ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsrail’in sözde başkenti olarak tanıyan kararı, hükümsüz ve geçersiz ilan edildi. Bildirgede özetle şu maddeler yer aldı:



İsrail işgal güçleri tarafından işlenen ve vahşi suç teşkil eden bu eylemlerin, BMGK’da İsrail işgalini hesap vermekten korumak suretiyle, ABD Yönetimi’nin desteğiyle işlendiğini teyit eder.



BMGK başta olmak üzere, uluslararası topluma Filistin’le ilgili uluslararası hukuk ve düzeni korumaya yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirme; işgalci güç İsrail’in fütursuzca işlemekte olduğu bu denetlenmemiş suçlarından ötürü hesap verebilirliğini sağlama ve bu zulümlere son vermek için yasal ve ahlaki yükümlülükleri doğrultusunda hareket etme ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlama çağrısında bulunur;



Uluslararası barış gücü gönderme yolu da dahil olmak üzere, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunur;



İİT Genel Sekreteri’nden, Gazze Şeridi’ndeki barışçı ve silahsız göstericilere karşı İsrail güçleri tarafından işlenen suç ve katliamların soruşturulması ve İsrail makamlarının bu konudaki cezai sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla uluslararası bağımsız bir uzmanlar komitesi ihdas edilmesi ve bu komitenin bulgularının ilgili uluslararası organlara iletilmesi için acilen harekete geçmesi talebinde bulunur;



BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM Genel Sekreteri, BM İnsan Hakları Konseyi, özel raportörler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne Gazze Şeridi’ndeki son zulümlere ilişkin olarak uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması için gerekli adımları atmaları ve bu komitenin belirli bir zaman dilimi içinde saha soruşturması başlatmasının, İsrail makamlarının cezai sorumluluğunun belirlenmesinin, kurbanlara yönelik adaletin tesis edilmesinin ve faillerin cezai muafiyetinin sona erdirilmesinin sağlanması amacıyla sarih bir mekanizmanın hayata geçirilmesi çağrısında bulunur;



Üye Devletlerden, Genel Sekreterlikten, İİT alt organlarından, ihtisas ve bağlı kuruluşlarından Kudüs-ü Şerif’in işgalci güç İsrail tarafından ilhakını tanıyan, ABD’nin Büyükelçiliğini Kudüs-ü Şerif’e taşıma kararını izleyen ülke, makam, parlamento, şirket ve bireylere ekonomik kısıtlamalar uygulanması amacıyla gerekli önlemleri almalarını ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail sömürgeciliğini kutsayan her türlü önlemle mücadele etmelerini talep eder;



Kudüs-ü Şerif kentinin İslami ve Hıristiyan kimliğini değiştirmeye – ya da tarihini tahrif etmeye – yönelik her teşebbüse karşı koymak için, UNESCO ile işbirliği yapmak dahil, gerekli olan tüm kaynakları tahsis etme yönündeki kararlığını vurgular.



